Die Bäckerei "Oberender" aus Neustadt bei Coburg steht nicht vor dem Aus. Die Familie Marx stellt sich derzeit vehement gegen kursierende Gerüchte. "Es sind immer wieder Kunden in den Laden gekommen und haben gefragt, wann wir denn schließen", so die Frau des Inhabers, Nadja Marx, im Gespräch mit inFranken.de. Wie ist diese Legende entstanden? Marx hat eine Vermutung.

Bäckerei aus Neustadt rätselt über Schließungsgerüchte: "denke, dass es so entstanden ist"

Die Familie habe keinesfalls vor, ihre einzige kleine Filiale in der Austraße 19 aufzugeben. Noch nicht einmal die Öffnungszeiten hätten sich verändert. Der Geschäftsbetrieb laufe wie gewohnt weiter. Wer die Mär in die Welt gesetzt hat, könne Marx nicht sagen. Wohl wie ein Lauffeuer habe sie sich verbreitet. Ein Kunde habe auf ihre Nachfrage zwei Namen genannt, doch diese sagten ihr nichts.

"Ich nehme an, die Leute unterhalten sich darüber, dass die Bäcker jetzt so viel für Energie ausgeben müssen und sie hoffentlich nicht schließen. Der Nächste sagt dann, die Bäckerei macht zu. Ich denke, dass es so entstanden ist", so Marx' Verdacht. Dagegen komme der Familienbetrieb momentan noch gut durch die Krise. Dies sei vor allem dem Wegfall der Gasumlage zu verdanken. "Dadurch bleibt der Preis zumindest in diesem Jahr erst einmal gleich. Wie es nächstes Jahr aussieht, weiß keiner."

"Doch die Inflation macht es uns kaputt", klagt sie. Die Rohstoffe kosteten teilweise das Doppelte. Vor allem der bald verdreifachte Preis der Butter in der Weihnachtszeit werde schmerzhaft. "Man muss es auf die Kunden umlegen und hoffen, dass sie es mitmachen." Das Verständnis der Kundschaft sei momentan da, habe jedoch auch Grenzen.

