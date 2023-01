Neustadt bei Coburg: BMW "hat sich von selbst entzündet"

Kofferraum brannte vollständig: Auto stand in Wohnsiedlung

brannte vollständig: War es ein Elektroantrieb? Feuerwehr äußert sich

Sachschaden bei 6000 Euro: Darum hat das Fahrzeug gebrannt

Am Freitagnachmittag (27. Januar 2023) wurde die Freiwillige Feuerwehr Neustadt bei Coburg in eine Wohnsiedlung im gleichnamigen Ort gerufen. Der Kofferraum eines Fahrzeugs stand beim Eintreffen schon in Flammen. Den Einsatzkräften zufolge hatte sich der BMW selbst entzündet.

PKW steht in Flammen: Feuerwehr muss BMW-Vollbrand im Landkreis Coburg löschen - das war die Ursache

Stadtbrandinspektor Florian Höfner von der Freiwilligen Feuerwehr erklärt gegenüber inFranken.de, was genau passiert ist. "Wir wurden von einer Person alarmiert, dass es aus einem stehenden Pkw raucht. Als wir anrückten, kamen die Flammen schon aus dem Auto heraus", erklärt er. Der Brandherd soll demnach der Kofferraum gewesen sein. "Im Kofferraum eines geparkten Pkw entstand Feuer. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Pkw bereits in Flammen", erklärt die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg in einer Pressemitteilung.

So sei es kein Fremdverschulden gewesen. "Das Auto hat sich von selbst entzündet. Glücklicherweise stand das Auto alleine und nicht in einer Garage oder neben anderen Fahrzeugen", so Höfner. Ihm zufolge seien auch keine Personen zu Schaden gekommen. Der BMW stand laut der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg mitten in einer Wohnsiedlung. "Als Ursache wurde ein technischer Defekt festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6000 Euro", so die Polizei weiter.

Indes macht die Feuerwehr klar, dass es sich bei dem BMW um einen Wagen mit Verbrennungsmotor handle. "Bei einem Auto mit Elektroantrieb ändert sich die Vorgehensweise nicht, auch hier wird normal mit Wasser oder Schaum gelöscht. Die Abstände beim Löschen müssen eingehalten werden. Es gibt gewisse Löschtechniken oder Verfahren, wie einen PKW dauerhaft in eine mit Wasser gefüllte Mulde tauchen, da die Batterie noch länger danach reagieren kann. Aber das ist immer situationsabhängig und es sind Einzelfälle."

