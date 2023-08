Neustadt: ASB Coburg-Land muss Insolvenz anmelden - "zu einem großen Problem geworden"

"Gerade hat uns die Information erreicht, dass der ASB-Kreisverband Coburg-Land mit Sitz in Neustadt bei Coburg Insolvenz angemeldet hat", schreibt das Landratsamt Coburg am Freitag (11. August 2023) im Rahmen einer Pressemitteilung. In einem ersten Statement sichert Landrat Sebastian Straubel (CSU) dem Verband Unterstützung zu.

"Wir kennen den ASB-Kreisverband Coburg-Land als verlässlichen Partner, mit dem wir auf verschiedenen Feldern im sozialen Bereich zusammenarbeiten. Deshalb stehen wir mit allen Beteiligten in einem engen Kontakt. Die Information, dass der Betrieb sämtlicher Einrichtungen und Angebote des ASB-Kreisverbandes Coburg-Land derzeit gesichert ist, stimmt mich zuversichtlich", so Straubel. Man werde "dem ASB-Kreisverband Coburg-Land bei der Herausforderung, eine tragfähige Zukunftsperspektive zu entwickeln, mit Rat und Tat zur Seite stehen".

"Die Tatsache, dass der Fachkräftemangel für den ASB-Kreisverband Coburg-Land zu einem großen Problem geworden ist, zeigt: Der Umgang mit der Personalsituation ist eine der zentralen Fragestellungen der Pflege", heißt es weiter. Straubel verweist in diesem Zuge auf das Projekt "Willkommen im Coburger Land", mit dem die Behörde "junge Pflegekräfte aus dem Kosovo in die Region" hole und damit einen "Anteil, das lokale Angebot an Fachkräften zu verbessern", leiste. Wie unsere Kollegen vom Fränkischen Tag berichten, hat die Insolvenz des ASB-Kreisverbands Gründe, die wohl grundlegend mit einer weiteren Insolvenz in jüngster Vergangenheit zusammenhängen (+).