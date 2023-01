"Funtasy World Rödental": Neuer Freizeitpark in Oberfranken in Nähe der A73

Indoor-Erlebniswelt eröffnet in wenigen Wochen - Betreiber nennt konkreten Zeitraum

"Freuen uns schon": Besucher fiebern Start entgegen - das sind die Öffnungszeiten und Preise

fiebern entgegen - das sind die Trampolinpark, Ninja-Parcours, Lasertag, Hochseilgarten & Co. - das gibt es zu entdecken

Unweit der A73 macht in Oberfranken ein neuer Freizeitpark auf. Die Eröffnung der "Funtasy World Rödental" im Kreis Coburg soll schon in wenigen Wochen erfolgen. Laut Firmenangaben entsteht gegenwärtig vor Ort "die größte Indoor-Erlebniswelt zwischen Nürnberg, Würzburg und Erfurt". Die Investitionssumme beträgt demnach rund 3,4 Millionen Euro. Viele Besucher stehen offenbar schon ungeduldig in den Startlöchern. "Es ist unvorstellbar, wie die Resonanz ist", berichtet "Funtasy World"-Geschäftsführer Lutz Lange inFranken.de.

Update vom 25.01.2023: "Funtasy World Rödental"-Eröffnung soll noch vor Ostern erfolgen - Betreiber gibt Update

Obwohl die "Funtasy World Rödental" noch gar nicht aufhat, ist das Interesse an dem neuen Freizeitpark bereits riesig. "Meine Kinder können die Eröffnung kaum erwarten", hält eine Frau auf der Facebook-Seite des Vergnügungsparks fest. "Meine Kinder und wir freuen uns schon", schreibt ein Familienvater. Allzu lang müssen sich Fans und Neugierige nicht mehr gedulden.

Freizeitpark "Funtasy World" kommt nach Rödental - diese Attraktionen sind geplant Im Inneren der "Funtasy World Rödental" findet das Publikum verschiedene Themenbereiche vor.

"Die Eröffnung erfolgt auf jeden Fall noch vor Ostern", erklärt Lutz Lange, am Mittwoch (25. Januar 2023) im Gespräch mit inFranken.de. Der "Funtasy World"-Geschäftsführer geht von einem Start Ende März, spätestens Anfang April aus. Der konkrete Eröffnungstermin wird erst noch bekannt gegeben. "Das hat damit zu tun, dass wir aktuell noch zwei Lieferungen aus Übersee erwarten", sagt Lange. Diesbezüglich handele es sich um technische Spielgeräte.

In der Indoor-Location im Kreis Coburg gehen die Arbeiten derweil weiter. Die größten Herausforderungen sind laut Lange allerdings bereits gemeistert. "Wir haben insgesamt neun verschiedene Attraktionen", konstatiert er. Ihm zufolge stößt der Freizeitpark schon im Vorfeld auf gewaltiges Interesse. "Es ist unvorstellbar, wie die Resonanz ist", betont er. "Das ist wirklich enorm, was wir da spüren."

Die jeweiligen Erlebniswelten sind auf einer Spielfläche von rund 4400 Quadratmetern untergebracht. Zu den angekündigten Highlights zählen etwa ein Hochseilgarten in 15 Meter Höhe, ein Trampolinpark und ein elf Meter hohes Abenteuer-Labyrinth mit mehreren Ebenen. Die kleinen und großen Besucher der "Funtasy World" erwarten außerdem Lasertag- und Lasermission-Bereiche, ein Ninja-Parcours mit verschiedenen Hindernissen sowie ein Kleinkinderbereich.

Auch die geplanten Öffnungszeiten wurden bereits kommuniziert. Der Indoor-Freizeitpark hat demnach sieben Tage in der Woche auf. Folgende Öffnungszeiten sind nach derzeitigem Stand vorgesehen:

Montag bis Donnerstag: 14 bis 20 Uhr

Freitag: 14 bis 22 Uhr

Samstag: 10 bis 22 Uhr

Sonntag: 10 bis 20 Uhr

Denkbar sei, dass die "Funtasy World" freitags und samstags eventuell abends nur für Gruppen zugänglich ist, heißt es in einem Handout. Die Eintrittspreise beginnen demzufolge ab 18 Euro für zwei Stunden und 27 Euro für vier Stunden. Für Familien gelten Sonderpreise. Auch für Vereine und Gruppen sind entsprechende Angebote vorgesehen.

Update vom 12. Januar 2023: "Funtasy World"-Eröffnung schon Ende März? - "Projekt nimmt Form an"

Die ersten Einbauten in Rödental stehen: Neben bunten Klettergeräten, einem Hochseilgarten und einem Trampolinpark wird die alte Goebelfabrik allmählich zur Indoor-Erlebniswelt umgebaut. "Die Baugenehmigung haben wir bekommen. Das Projekt nimmt Form an“, erklärte "Funtasy World"-Chef Lange Ende Dezember im Gespräch mit inFranken.de. Der Freizeitpark begeistere mit "außergewöhnlichen" Installationen, darunter sportliche Kletterattraktionen im Tetris-Design und Ninja-Warriour Pacours. Die Philosophie des Indoor-Freizeitparks sei "anders als normal" - und das Team sehr gespannt auf die Eröffnung.

Neben den künstlerischen Bauten seien bereits sichernde und vorbereitende Maßnahmen getroffen, darunter die Fertigstellung der Toiletten und die Brandschutzlüftung, wie der Betreiber verrät. Trotz Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung aufgrund von Lieferungsverzögerungen habe man ein klares Ziel vor Augen. Und die Eröffnung naht Tag für Tag. "Wir hoffen, Ende März oder im April zu starten", erklärt Lange. Da dieses Projekt schon das zweite seiner Art sei, falle die Installation dabei ein wenig einfacher - und sorge für eine positive Einstellung.

"Wir rechnen mit einem großen Ansturm. Die Interessenlage ist einfach sensationell", teilt der Geschäftsführer mit. Man habe bereits einige Kindergeburtstags-Anfragen erhalten, ebenso steige die Zahl der Nachfragen über Gutscheine. In den acht Geburtstagsräumen der Indoor-Erlebniswelt soll zukünftig gefeiert werden. Lange sei in jedem Fall begeistert von den "zahlreichen positiven Reaktionen". Gegenüber inFranken.de verrät der Unternehmer seine persönliche Lebenseinstellung, die sich auch im Park widerspiegele: "Immer aktiv bleiben - und Sie bleiben gesund.“

Update vom 27. Juli 2022: Freizeitpark "Funtasy World Rödental" - Betreiber informieren über Baufortschritt

Die rund 2700 Quadratmeter große Indoor-Location soll auf dem ehemaligen Goebel-Areal entstehen. Am 17. Juni 2022 sei der Bauantrag an den ersten Bürgermeister Marco Steiner (Freie Wähler) und Landrat Sebastian Straubel (CSU) überreicht worden, teilte das Team am Dienstag (26. Juli 2022) mit.

"Jetzt kann es für uns losgehen! In der nächsten Zeit werden wir euch über die Baufortschritte informieren. Wir können es kaum erwarten", heißt es weiter. Die zukünftige Publikum könne sich beispielsweise auf "einen Trampolinpark, eine Lasertag-Area, einen Hindernisparcours sowie mehrere Gastro- und Eventflächen" freuen.

Die Eröffnung der "Funtasy World" soll möglichst schon im Winter 2022/23 erfolgen. "Das Ziel ist sehr sportlich", gestand Rödentals Bürgermeister Marco Steiner in einem Gespräch mit inFranken.de Mitte Juni. "An uns als Kommune soll dieses ehrgeizige Ziel aber nicht scheitern." Und danach sieht es nach dem jüngsten Update der "Funtasy World"-Betreiber auch nicht aus.

Erstmeldung vom 17. Juni 2022: Neuer Freizeitpark soll mehr als 100.000 Gäste locken

Einen entsprechenden "Funtasy World"-Park gibt es bereits im brandenburgischen Wittenberge. Nun gewinnt Oberfranken einen weiteren Standort. "Wir sind froh, dass Rödental als Standort ausgewählt worden ist", erklärt Bürgermeister Steiner am Freitag (17. Juni 2022) im Gespräch mit inFranken.de. Er spricht mit Blick auf die nahende Attraktion von einem "außergewöhnlichen Projekt. Wir wünschen uns einen Besuchermagneten, von dem wir uns als Tourismusort für die ganze Region einiges erhoffen", sagt Steiner.

Für den Betrieb der "Funtasy World" wurde die Freizeit Park Rödental GmbH gegründet. Deren Geschäftsführer, Lutz Lange, betreibt an mehreren Standorten in Oberfranken, Thüringen und Brandenburg bereits Schwimmbäder, Freizeiteinrichtungen, Hotels und Gastronomiebetriebe. Laut Präsentation besteht mit dem Waldklettergarten Banz in Oberfranken schon eine Outdoor-Einrichtung mit ähnlichem Erlebnischarakter, die allerdings nicht in der kalten Jahreszeit geöffnet hat.

Für Rödental versprechen die Betreiber in ihrer Ankündigung indes "eine ganzjährige Attraktion, die völlig unabhängig von jeglichen Wettereinflüssen ist". Das dortige Angebot richtet sich vornehmlich an Familien und Besucher im Alter zwischen drei und 55 Jahren. Dank des günstigen Standorts unweit der A73 rechnen die Verantwortlichen mit einem Gesamteinzugspotential, das bei etwa 4,16 Millionen Menschen liegt. Das jährliche Besucherpotential wird demnach auf 110.000 Gäste geschätzt. Für ihren neuen Freizeitpark investieren die Gesellschafter insgesamt rund 3 Millionen Euro.

Freizeitpark "Funtasy World Rödental" will im Winter 2022/23 eröffnen - diese Attraktionen sind geplant

Im Inneren der "Funtasy World Rödental" erwarten die kleinen und großen Besucher verschiedene Themenbereiche. Laut Präsentation erstreckt sich der neue Freizeitpark demnach auf folgende Erlebniswelten:

Kletterspielanlage auf mehreren Ebenen für Kinder und Erwachsene

Trampolinpark mit verbundenen Trampolinen für alle Altersklassen

"Quickjump Free Fall" als "aufregendes Freifall-Erlebnis"

Lasertag als bewegungsintensives Teamspiel mit Schwarz- und Effektlicht

Interactive-Virtual-Reality-Attraktionen mit 360-Grad-Rotationsplattform

"Laser Mission"-Hindernisparcours

Hochseilgarten mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden (bis 14 Meter Höhe)

Ninja-Parcours als Hindernisparcours (auch für Wettkämpfe geeignet)

diverse Gastronomie- und Eventflächen

In Sachen Personal sind für die künftige Indoor-Erlebniswelt nach derzeitigem Stand 37 Beschäftigte vorgesehen, die meisten davon auf Teilzeit und Minijobbasis.

Vorschaubild: © Funtasy World Rödental