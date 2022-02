Lautertal vor 1 Stunde

Unsere Gemeinden 2022

Neuer Bauhof bis 2024

An der Schule und im Kinderhaus, auf Wegen und im Untergrund: In Lautertal stehen viele Bauarbeiten an. Und wenn endlich eine Telefonzelle geliefert wird, kann auch ein anderes Projekt verwirklicht werden.