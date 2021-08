Coburg vor 46 Minuten

Notruf

Fake-Notruf sorgt für Großeinsatz: Ermittlungen gegen 15-jährigen Coburger

Am Dienstagabend ging bei der Polizeiinspektion in Coburg ein Notruf ein: am Theaterplatz würde eine große Schlägerei stattfinden. Dort angekommen, stellten die Beamten fest, dass sich niemand dort aufhielt. Nun wird gegen einen 15-Jährigen ermittelt, der missbräuchlich den Notruf abgesetzt hatte.