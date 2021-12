Ein Streit zwischen zwei Männern in Coburg ist am Donnerstagnachmittag (23. Dezember 2021) eskaliert: Ein 55-Jähriger trat dabei mehrmals mit den Füßen gegen den Kopf eines 69-Jährigen, als dieser bereits am Boden lag. Die Coburger Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Die beiden Männer hatten sich zunächst in einem Mehrfamilienhaus in der Coburger Innenstadt getroffen. Gegen 16 Uhr gerieten sie miteinander in Streit: Der 55-Jährige schlug mit den Fäusten auf seinen Bekannten ein, bis dieser auf dem Boden lag. Dann trat er den 69-Jährigen mehrmals gegen den Kopf. Der Mann wurde durch den Angriff im Gesicht leicht verletzt.

Streit in Coburger Innenstadt eskaliert: 55-Jähriger nun in Untersuchungshaft

Einer Streife der Polizei gelang es schließlich, die beiden voneinander zu trennen und nahm den 55-Jährigen vor Ort fest. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Der Coburger wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch an Heiligabend dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 55-Jährigen wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.