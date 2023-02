Während sich ein 35-Jähriger in einer Umkleidekabine der Therme Bad Rodach umzog, ließ er seine Jacke samt Wertgegenständen in dem Spind zurück.

In dieser Zeit stahl ein Unbekannter die Jacke des Mannes, samt Autoschlüssel, Handy und 60 Euro Bargeld. Zugetragen hat sich der Vorfall zwischen 15.10 Uhr und 15.25 Uhr des vergangenen Sonntags (12. Februar 2023).

Dieb treibt sein Unwesen in Therme - gleich zwei Fälle bekannt

Nur kurze Zeit später nutzte eine 22-Jährige das Solarium des Thermalbades. Als sie die Kabine betrat, fiel Ihr unbemerkt der Chip für ihren Schrank herunter. Diesen Chip fand offenbar der Dieb, öffnete damit den Schrank der Frau und nahm Bargeld in Höhe von 80 Euro aus der Geldbörse der Frau.

In beiden Fällen ermittelt die Coburger Polizeiinspektion wegen Diebstahls. Zeugen, die am Sonntagnachmittag im Bad Rodacher Thermalbad verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 an die Coburger Polizeiinspektion zu wenden.

Vorschaubild: © Alfred Derks (Pixabay)