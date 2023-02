Katastrophenschutz aus Landkreis Coburg berät zu Blackout

Das Thema Blackout wird seit Monaten auf verschiedenste Weisen öffentlich besprochen, dennoch lässt die Eigenvorsorge vieler Haushalte laut Katastrophenschützern aus dem Coburger Land zu wünschen übrig. "Die Bevölkerung ist auf einen Stromausfall unzureichend vorbereitet", heißt es in einer Pressemitteilung des Coburger Landratsamts nach einer Zusammenkunft von rund 40 Haupt- und Ehrenamtlichen.

Landratsamt Coburg zum Blackout: Vorräte reichen oft kaum zwei Tage

Der Bund und der Freistaat Bayern hätten den Kommunen einen Stromausfall mit der Dauer von mindestens 72 Stunden als Maststabsszenario gegeben. Aktuelle Erhebungen gingen davon aus, dass in den ersten 48 Stunden nur sehr wenige Probleme bei der Grundversorgung der Haushalte auftreten, so das Landratsamt. Doch danach gingen relativ schnell Probleme los. Die wenig optimistische Einschätzung der Fachbehörden: "Ab dem zweiten Tag wird es kritisch."

Gaskocher, Powerbank und Kurbelradio: Hier gibt es die Notfallausrüstung für den Blackout

Von da an müsse man damit rechnen, dass erste Haushalte vor leeren Kühlschränken, aber geschlossenen Supermärkten stünden. Landrat Sebastian Straubel betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Hilfsorganisationen: "Für sie ist es selbstverständlich, dass sie sich in schwierigen Momenten für die Bürgerinnen und Bürger einsetzen." Es sei nicht die Aufgabe der Kommunen und Hilfsorganisationen, der Bevölkerung die Eigenverantwortung im Falle eine Blackouts abzunehmen, schreibt das Landratsamt.

Es sei mittlerweile allgemein bekannt, dass sich jeder Mensch einen gewissen Puffer an Trinkwasser, Nahrungsmitteln und bei Bedarf auch wichtigen Medikamenten für den Fall des Falles zulegen müsse. Denn die Herausforderung, der sich die Katastrophenschutzbehörden in diesem Winter gegenübersähen, seien groß genug. Fachbereichsleiter für Öffentliche Sicherheit und Ordnung am Coburger Landratsamt Timo Sommerluksch: "Wir brauchen Konzepte, um die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur zu sichern."

Hilfsorganisationen müssen bei Blackout auf ein Drittel der Ehrenamtlichen verzichten

Die Abstimmung für den Fall eines flächendeckenden Blackouts habe schon vor einiger Zeit stattgefunden. Städte und Gemeinden des Landkreises seien dabei beauftragt worden, auf lokaler Ebene einen Krisenstab zu bilden. Auch die Kommunikation in Zeiten ohne Strom zwischen den Kommunen und der Katastrophenschutzbehörde am Landratsamt sei klar geregelt. "Wir gehen davon aus, dass unser Informations- und Kommunikationskonzept greift", so Sommerluksch.

Die lokalen Krisenstäbe blickten jedoch etwas besorgt auf das ehrenamtliche Personal in den Hilfsorganisationen. Laut verlässlicher Erhebungen stehe bei einem Blackout lediglich ein Drittel der gemeldeten Einsatzkräfte zur Verfügung. Der Rest sei beispielsweise durch die Betreuung von Familienangehörigen oder aufgrund akuter beruflicher Verpflichtungen wegen des Stromausfalls gebunden. Es bleibe den Feuerwehren und Rettungsdiensten nichts anderes übrig, als sich auf dieses Szenario einzustellen. "Denn nur, wenn wir alle einsatzbereit sind, funktioniert auch unser System", wird Sommerluksch zitiert.

Kreisbereitschaftsleiter Claus Weigand berichtet aus Sicht des BRK-Kreisverbandes Coburg, dass man dort im Falle eines Blackouts eine schnelle Einsatzbereitschaft gewährleisten wolle. Bei den 15 lokalen BRK-Bereitschaften und fünf Wasserwachten im Landkreis Coburg sei davon auszugehen, dass diese in einem Katastrophen- oder Krisenfall binnen 120 Minuten ihre Einrichtungen für die Bevölkerung öffnen könnten.

Wo du Informationen für die Eigenvorsorge findest

Das Landratsamt Coburg macht darauf aufmerksam, dass nach Einschätzung der bundesweit verantwortlichen Dienststellen im Katastrophenschutz in diesem Winter kaum mehr mit einer Gas-Mangellage oder einem flächendeckenden Stromausfall zu rechnen sei. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) empfehle aber jedem Haushalt, einen für zehn Tage ausreichenden Vorrat an haltbaren Lebensmitteln aufzubauen.

Zur Eigenvorsorge gehöre es aber ebenfalls, unter anderem genügend Kerzen, Taschenlampen samt Batterien, Bargeldreserven sowie ein Radio mit Batteriebetrieb bereitzuhalten. Was man alles braucht, um bei einem Blackout mehrere Tage über die Runden zu kommen, ist in der Broschüre "Stromausfall - Vorsorge und Selbsthilfe" zu lesen, die im Internet unter www.bbk.bund.de zu finden ist.

Idealerweise sollen bei einem Blackout in allen Ortschaften außerdem zentrale Treffpunkte zur Verfügung stehen, in denen die Bevölkerung zusammenkommen kann, heißt es weiter. Die Gemeinden seien dazu aufgerufen, für diese "KAT-Leuchttürme" auch namentlich bekannte Ansprechpartner zu benennen. Nicht als Leuchtturm geeignet seien - zumindest in größeren Ortschaften - die Gerätehäuser der Feuerwehren, weil dort eventuell Einsätze abgewickelt werden müssten. Als Anlaufpunkt für die Bevölkerung auf der Suche nach ersten Informationen seien überdies die Rathäuser der einzelnen Gemeinden vorgesehen, so das Landratsamt Coburg.

