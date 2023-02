Nachdem eine Zeugin am Donnerstagmorgen (9. Februar 2023) einen lauten Knall in der Rothgasse in Sonnefeld bemerkt hatte, beobachtete sie zwei Männer, die einen Zigarettenautomaten ausräumten und mit einem Auto flüchteten.

Während der Anzeigenaufnahme eine halbe Stunde später nahmen die zuständigen Beamten der Polizei nochmals einen lauten Knall wahr. Als sie dem nachgingen, entdeckten sie einen weiteren aufgesprengten Zigarettenautomaten. Diesmal ereignete sich die Aktion in der Hallstraße in Weidhausen bei Coburg.

Unbekannte Zigarettenautomaten-Diebe auf der Flucht - Polizei bittet um Hinweise

Von den Tätern und der Geldkassette des Automaten fehlte zu dem Zeitpunkt bereits jede Spur. Laut Zeugenaussagen sprachen die beiden Männer gebrochen Deutsch und flüchteten mit einem silbernen Auto, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken.

Nun hat die Kriminalpolizei Coburg Ermittlungen wegen Diebstahls und Auslösen einer Sprengstoffexplosion in zwei Fällen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.

