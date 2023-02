Am Donnerstag, gegen 0.55 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Lichtenfels ein Notruf über einen Brand an einem Einfamilienhaus ein. Als die Beamten in der Dorfstraße in Grundfeld eintrafen, stellten sie ein noch offenes Feuer unter einer Treppe fest, die an der Hausfassade entlang zu einem Balkon führte.

Durch die Arbeit der Feuerwehren aus Lichtenfels, Reundorf und Bad Staffelstein, welche mit etwa 30 Feuerwehrleuten vor Ort waren, konnte das Feuer glücklicherweise schnell gelöscht werden. Alle Anwohner konnten sich selbständig in Sicherheit bringen.

Feuerwehreinsatz im Kreis Lichtenfels - Brand durch heiße Asche entstanden

Ursache des Brandes dürften vermutlich heiße Aschereste gewesen sein, welche sich in einer Mülltonne befanden. Durch das Feuer verbrannten die Mülltonnen. Zusätzlich wurde die Fassade, ein Fenster des Hauses und ein Auto, das vor dem Haus geparkt war, durch den Brand beschädigt.

Die Polizeiinspektion Lichtenfels geht bezüglich des Hauses von einem Sachschaden von 20.000 bis 30.000 Euro aus. Auf rund 10.000 Euro beläuft sich der Schaden am Auto.

Vorschaubild: © blickpixel (pixabay)