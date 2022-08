Landkreis Coburg: 21-Jähriger bei mutmaßlichem Drogendeal getötet - Münchner Polizei "optimistisch"

Ein junger Mann aus dem Raum Coburg ist bei einem mutmaßlichen Drogengeschäft in München schwer verletzt worden und später gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der 21-Jährige zusammen mit einem 16-jährigen Bekannten in die Landeshauptstadt, um dort Drogen zu kaufen.

Hierfür verschwand der Ältere den Angaben nach am Samstag (6. August 2022) mit einem Mann in einer Wohnung - aus dieser schleppte sich der 21-Jährige dann allerdings schwer verletzt heraus und brach zusammen. Eine Passantin alarmierte daraufhin Rettungsdienst und Polizei. In einer Klinik erlag der junge Mann am Sonntag (7. August 2022) seinen Verletzungen.

Am Samstag, 06. August 2022, in den Nachmittagsstunden hielten sich laut Polizeipräsidium München ein 21-Jähriger und ein 16-Jähriger, beide mit Wohnsitzen im Landkreis Coburg, zunächst im Bereich des U-Bahnhofes Messestadt Ost auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hätten diese sich in der Absicht, Betäubungsmittel zu erwerben, nach München begeben. "Zu diesem Zweck trafen sich der 21-Jährige und der 16-Jährige am dortigen U-Bahnhof mit drei bislang unbekannten Männern", so die Polizei.

Danach seien alle Personen in eine nahe gelegene Grünanlage gegangen, die auch ein beliebter Aufenthaltsort für junge Menschen sei, wie ein Polizeisprecher gegenüber inFranken.de erklärt. "Es kommt dort auch immer mal wieder zu Betäubungsmitteldelikten, von einem klassischen Brennpunkt kann man hier aber nicht sprechen", sagt er. Welche Rauschmittel sie kaufen wollten, dazu könne man sich beim Präsidium derzeit wegen laufender Ermittlungen nicht äußern. Der 21-Jährige und einer der bislang unbekannten Männer verließen demnach anschließend die Personengruppe und seien nach derzeitigem Kenntnisstand, in eine nahegelegene Wohnung gegangen.

Dort kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung, heißt es. Gegen 17.25 Uhr kehrte der 21-Jährige laut Polizei schwer verletzt zu dem 16-Jährigen zurück und brach im weiteren Verlauf zusammen. Eine Anwohnerin, welche auf den Verletzten aufmerksam geworden war, informierte demzufolge die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr München und die Polizei. Der Tatverdächtige und dessen Begleitpersonen verschwanden währenddessen in eine unbekannte Richtung.

Polizei "recht optimistisch" - Teenager sagte nach Tod seines Freundes gegenüber Beamten aus

Trotz Notarztbehandlung vor Ort starb der 21-Jährige am Sonntag wegen der schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei vermeldete bisher keinen offiziellen Ermittlungserfolg - trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit 15 Streifenwagen. Der Teenager habe aber bei der Polizei so weit ausgesagt, dass "wir recht optimistisch sind, bald mehr zu dem Fall sagen zu können", so der Sprecher. Woher die beiden jungen Männer genau kamen, könne man offiziell nicht bekannt geben.

"Die Gemeinden im Landkreis Coburg sind von der Einwohnerzahl zu klein. Das hätte die Folge, dass man sie leicht identifizieren könnte, wenn wir die Ortsnamen nennen würden", erklärt er. Die derzeitigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen in diesem Fall würden durch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) geführt. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (agierender Täter): Männlich, 19 bis 20 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, schwarze kurzrasierte Haare, südländisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit leichtem Akzent; bekleidet mit grauem Oberteil, kurzer Hose und weißen Schuhen.

Täter 2: Männlich, 15 bis 17 Jahre alt, schlank, westeuropäisches Erscheinungsbild, helle kurze Haare; bekleidet mit dunkelblauem oder schwarzem Kapuzenpullover (vorne mit heller Aufschrift), hellblauer Jeanshose, dunklen Schuhe und dunkelblauer oder schwarzer Kappe mit hellem Logo; führte hellbraune Herrenumhängetasche mit.

Täter 3: Männlich, 19 bis 20 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, dunkle lockige Haare; bekleidet mit dunkelblauer Trainingsjacke mit weißen Ärmelstreifen (Marke: Adidas), hellblauer Jeanshose und dunkelblau-weißen Schuhen.

Kripo sucht weiter Zeugen - wer hat den 21-Jährigen getötet?

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Elisabeth-Mann-Borgese-Straße, Heinrich-Böll-Straße, Ruth-Beutler-Straße, Maria-Montessori-Straße, Selma-Lagerlöf-Straße, Georg-Kerschensteiner-Straße, Willy-Brandt-Allee, im Riemer Park (BuGa-Park) oder an den U-Bahnhöfen Messestadt West und Ost Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Wem sind in diesem Bereich verdächtige Personen aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

