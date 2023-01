Wallenfels/Itzgrund/Ebersdorf/Lichtenfels vor 39 Minuten

Verkehrskontrolle

Drogen und Alkohol: Polizei hält mehrere Autofahrer in Oberfranken auf

Gleich mehrere Verstöße konnte die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Landkreisen Coburg, Kronach und Lichtenfels feststellen. In allen Fällen waren Drogen im Spiel.