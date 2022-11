Zwischen Friesendorf und Oberfüllbach kam es am Dienstagnachmittag (15. November 2022) zu einem schweren Verkehrsunfall.

Mindestens ein Auto geriet in den Gegenverkehr und löste so einen schweren Unfall bei Ebersdorf bei Coburg aus, wie das Präsidium Oberfranken in einem Pressealarm verlauten ließ. Es gab mehrere Verletzte und aktuell ist die Straße zwischen Friesendorf und Oberfüllbach voll gesperrt (Stand 16.50Uhr).

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © NEWS5 / Fricke (Symbolbild)