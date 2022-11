Am Sonntagmorgen (13. November 2022) sind der Polizeiinspektion Neustadt gleich zwei Unfälle gemeldet worden, bei denen beide Fahrer durch die tief stehende Sonne geblendet wurden und dadurch in ein anderes Fahrzeug fuhren.

Kurz nach 8 Uhr ereignete sich der erste Unfall auf der Ketschenbacher Straße in Fahrtrichtung Neustadt. Durch die Sonne geblendet, übersah hier der 31-jährige Coburger eines Kleintransporters einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Wagen und fuhr auf ihn auf.

Unfälle in Neustadt bei Coburg: Totalschaden an Auto

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Fahrzeug in eine nahe Einfahrt geschoben und kam an einer Mauer zum Stehen. Am Kleintransporter wurde durch den Zusammenprall die rechte Fahrzeugfront komplett eingedrückt, wobei sich der Sachschaden auf rund 5000 Euro beläuft. Am kleineren Fahrzeug entstand sogar ein Totalschaden.

Nur knapp eineinhalb Stunden später ereignete sich ein zweiter Verkehrsunfall. Auch in diesem Fall war die tief stehende Sonne die Ursache, wie die Inspektion meldet. Die Polizei berichtet, dass ein 45-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen die Eichendorffstraße in Neustadt stadtauswärts befuhr, als ihn die Sonne so stark blendete, dass er ein am Straßenrand parkendes Fahrzeug zu spät erkannte und den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

Die Schäden an beiden Autos belaufen sich laut der ersten Einschätzung auf 10.000 Euro. Bei beiden Unfällen gab es keine Verletzten.