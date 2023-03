Ihren Führerschein los ist eine 62-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Coburg. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtete, krachte die Frau stark alkoholisiert in der "Coburger Straße" in Weidach bei Weitramsdorf in ein geparktes Auto.

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag des Donnerstags, dem 2. März 2023, gegen 15.10 Uhr. Das Auto, das sie dabei beschädigte, war am Fahrbahnrand geparkt. Bereits beim Aufnehmen des Unfalls bemerkten die hinzugerufenen Beamten die laut Polizeiangaben "deutliche Alkoholbeeinflussung" der Frau.

Mit mehr als 2,5 Promille unterwegs: Beamten stellen Führerschein sicher

Der veranlasste Alkotest zeigte einen Wert von stattlichen 2,54 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und stattdessen ordneten die Beamten eine Blutentnahme im Coburger Klinikum an. Noch vor Ort stellten sie außerdem den Führerschein der 62-Jährigen sicher, gegen die jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt wird. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 6000 Euro.

