Update 06.03.2023, 12.20 Uhr: Raubüberfall auf Tankstelle an der B4 - Polizei fasst Tatverdächtigen

Am Abend des 27. Februar hatte ein zunächst Unbekannter eine Tankstelle in der Nähe des Güterbahnhofs in Coburg überfallen. Mit vorgehaltener Pistole erbeutete er einen mittleren dreistelligen Geldbetrag und konnte flüchten.

Die Kriminalpolizei Coburg und die Staatsanwaltschaft Coburg waren nun erfolgreich. Am 2. März konnten die Ermittler einen männlichen Jugendlichen aus der Region festnehmen, gegen den nun ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Bei der genauen Identität des Verdächtigen hält sich die Polizei jedoch bedeckt. "Aus Rücksichtnahme auf das Alter des Tatverdächtigen wird seitens der Behörden von weiteren Auskünften Abstand genommen", heißt es in einer Stellungnahme für die Presse.

Ursprungsmeldung: Raubüberfall auf Tankstelle an der B4 - bewaffneter Täter auf der Flucht

Überfall auf Tankstelle in Coburg: Am Montagabend (27. Februar 2023) überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle an der Bundesstraße 4 im Stadtgebiet Coburg. Mit einer Pistole zwang er die Kassiererin zur Geldübergabe. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Am späten Abend, gegen 22.45 Uhr, betrat ein Unbekannter die Tankstelle an der B4 auf Höhe Güterbahnhof in Coburg. Mit einer vorgehaltenen Pistole bedrohte er die Kassiererin und forderte Bargeld. Nachdem die Frau einen mittleren dreistelligen Betrag übergeben hatte, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Frankenbrücke und verschwand. Die Kassiererin kam mit dem Schrecken davon, berichtet die Polizei.

