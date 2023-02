Es sollte ursprünglich nur eine ganz normale Verkehrskontrolle werden, endete dann aber in einer wilden Verfolgungsjagd. Wie die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg berichtet, bereitete ein 36-jähriger E-Bike-Fahrer den Beamten am Samstag (25. Februar 2023) reichlich Arbeit.

Am Samstagnachmittag wollten die Polizeibeamten den 36-Jährigen, der auf seinem E-Bike unterwegs war, in der Hutstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Radfahrer beschleunigte allerdings beim Anblick der Polizisten und fuhr anschließend mit einer Geschwindigkeit von knapp 50 km/h in Richtung Breslauer Straße davon.

Neustadt bei Coburg: Verkehrskontrolle mündet in Verfolgungsjagd - die endet im Fluss

Bei der darauffolgenden Verfolgungsjagd missachtete der 36-Jährige der Polizei zufolge sämtliche Verkehrsregeln und ignorierte auch Blaulicht und Martinshorn. Ohne abzubremsen, bog der Flüchtige dann auf den Radweg unterhalb der Rödenauen ein, wo er wegen seiner hohen Geschwindigkeit aber die Kontrolle über sein Rad verlor und ins Schleudern geriet.

Dadurch, dass er nicht mehr abbremsen konnte, stürzte er mit samt seinem Zweirad kopfüber in den dort verlaufende Röden-Zufluss. Der 36-Jährige konnte sich anschließend nicht von selbst aus seiner misslichen Lage befreien, sodass die Beamten ihn aus dem Gewässer ziehen mussten. Da der Mann offensichtlich stark fror, konnten diese aber zunächst nicht in Erfahrung bringen, weshalb er geflüchtet war. "Hintergründe für den Fluchtversuch konnten vor Ort nicht erfragt werden, da der Mann am ganzen Körper zitterte und pausenlos mit den Zähnen klapperte", erklärt die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg.

Erst nach Versorgung mit Wechselkleidung und einer wärmenden Wolldecke konnte der Sachverhalt aufgeklärt werden. Bei dem Zweirad handelte es sich um ein Elektrokleinkraftrad, für welches die Fahrerlaubnisklasse "AM" benötigt wird. Da der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist und zudem unter Drogeneinwirkung stand, versuchte er sein Glück in der Flucht. Neben mehreren Strafanzeigen dürfte auf den Mann auch eine saftige Erkältung zukommen.

Weitere Blaulichtmeldungen aus dem Kreis Coburg: