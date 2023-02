Am Dienstag (28. Februar 2023) um kurz nach 2 Uhr in der Nacht meldete sich ein Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Lauersgraben" bei der Coburger Polizei und beschwerte sich über seinen Nachbarn. Aus dessen Wohnung drang mitten in der Nacht so laut Musik, dass der Mann nicht schlafen konnte.

Der 18-Jährige ging vor der Verständigung der Polizei auf den Ruhestörer zu und bat ihn, die Musik leiser zu stellen. Der 39-Jährige machte allerdings genau das Gegenteil und drehte mitten in der Nacht die Lautstärke noch weiter auf. Letztendlich blieb dem 18-Jährigen nichts anderes übrig, als die Polizei zu verständigen.

Nachbar beschwert sich - Mann dreht noch lauter auf

Die Beamten ermahnten den Ruhestörer eindringlich zur Ruhe und kündigten die Sicherstellung der Musikanlage für den Fall einer weiteren Störung der Nachtruhe an. Kurz nachdem die Coburger Polizisten das Mehrfamilienhaus verlassen hatten, drehte der 39-Jährige allerdings erneut die Musik auf und beschallte die Nachbarschaft.

Die Coburger Polizisten rückten erneut an, stellten die Musikanlage des Mannes sicher und zeigten den Mann wegen Ruhestörung an. Zudem bekam der Mann den Hinweis, dass er bei einer erneuten Störung der Nachtruhe in Gewahrsam genommen wird und die Nacht in der Polizeizelle verbringen müsse. Zu weiteren Ruhestörungen kam es in der Nacht nicht. Die Beamten ermitteln wegen einer Ruhestörung nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz.

