"Münchener Freiheit" geht 2021 auf Jubiläumstour

geht 2021 auf Eine Show in Oberfranken geplant

Termin am 23. Juli um 20 Uhr auf Schloss Tambach

Am 23. Juli gastiert die Kult-Gruppe "Münchener Freiheit" vor der historischen Kulisse des Schlosses Tambach (Landkreis Coburg). Auch die Jubiläumstour der Münchener Freiheit musste aufgrund von Corona ins Jahr 2021 verschoben werden. Umso mehr können sich die Fans der kultigen 80er-Jahre Band auf einen Besuch in Oberfranken freuen.

Münchener Freiheit in Tambach: „Herz aus Glas“, „Tausendmal du”, „Ohne Dich (schlaf ich Heut Nacht nicht ein)"

Die Musik der Münchener Freiheit löst eine besondere Anziehungs­kraft aus. Ihr Reiz ist bis heute ungebrochen. Hits wie “Oh Baby”, “SOS”, die Superhits “Ohne Dich”, “Tausendmal du”, "Herz aus Glas" oder das symphonische Meisterwerk “So lang’ man Träume noch leben kann” stehen in den nahezu jedem CD-Schrank.

Die Münchener Freiheit ist eine Band, die deutsche und auch internationale Popgeschichte geschrieben hat. Ein Grund hierfür ist sicher der einzigartige “Freiheit-Sound” bestehend aus unverwechselbarem Satzgesang, wunderschönen, eingängigen Melodien und mitreißenden Rhythmen.

Dabei wechselt die Band zwischen den Genres "Neuer Deutscher Welle" (aus den Anfangstagen in den 1980er Jahren), Pop, Rock und Schlager. Schon nach wenigen Sekunden weiß jeder Musikfan: Das kann nur die Münchener Freiheit sein - die Kultband der 80er.

Neuer Sänger mit fränkischen Wurzeln

Im Herbst 2011 hatte sich Gründungsmitglied und Sänger Stefan Zauner entschlossen, eigene Wege zu gehen und aus der Band auszusteigen. Seitdem widmet er sich eigenen Songs und produziert andere Künstler.

Die verbliebenen vier Bandmitglieder entschlossen sich, Name und Marke „Münchener Freiheit“ weiterführen zu wollen. Mit dem gebürtigen Bayreuther Tim Wilhelm wurde ein neuer Frontmann gefunden.

Wilhelm genoss eine klassische Gesangsausbildung, ist Schauspieler und war Moderator in mehreren TV-Sendungen. Der Band war Tim Wilhelm durch einige gemeinsame Studioproduktionen schon mehrere Jahre bekannt.

Neben der Münchener Freiheit sind 2021 auch weitere Bands in Franken zu Gast. Einen Überblick der Konzert-Highlights in Franken finden Sie hier.

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

