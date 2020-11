"Das Thema gehört doch in die Mottenkiste", schimpft die SPD-Fraktionsvorsitzende Petra Schneider. "Also ich bin total dagegen", sagt Uwe Rückert, der im Steinweg den "Welt-Basar" betreibt. Und doch findet der Vorstoß der Coburger FDP , den hinteren Steinweg sowie den Unteren Bürglaß wieder für Autos zu öffnen, auch vereinzelt Befürworter. Auf der Tageblatt-Seite bei Facebook schreibt ein Leser: "Dort, wo vor Geschäften geparkt werden kann, überleben die Anbieter. Es ist also vernünftig, die gescheiterten Träume der 70er und 80er, als überall Fußgängerzonen eingerichtet wurden, aufzugeben." Die Coburger Fußgängerzone wird vom FDP-Vorsitzenden und Stadtrat Michael Zimmermann gar als "überdimensioniert" bezeichnet.