Um 15.50 Uhr verursachte die 33-Jährige in der Coburger Straße in Dörfles-Esbach einen Verkehrsunfall, als sie nahezu ungebremst auf das Heck des wartenden Fahrzeugs eines 49-jährigen Rödentalers auffuhr. Das Auto des Mannes und das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurden bei dem Zusammenstoß massiv beschädigt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf mindestens 10.000 Euro.

Trotz des Frontschadens an ihrem Auto setzte die Unfallverursacherin ihre Fahrt nach dem Unfall unbeirrt fort. Die Ermittlungen zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug gestalteten sich einfach, da das Kennzeichen des Autos noch an der Unfallstelle lag.

Kennzeichen am Unfallort verloren - Frau prescht durch Coburger Innenstadt

Nur wenige Minuten nach der Unfallflucht in Dörfles-Esbach erreichte die Coburger Polizei die Mitteilung von einer Autofahrerin, die mit ihrem Wagen in der Bahnhofstraße unterwegs war, bei Rotlicht eine Ampel über den Gehweg umfuhr und dabei zwei Fußgänger auf dem Gehweg gefährdete. Der betroffene 73-jährige Rentner und dessen Gattin konnten sich durch einen Schritt zurück gerade noch rechtzeitig von dem auf dem Gehweg fahrenden Seat retten und einen Zusammenstoß vermeiden. Auch hier hielt die Autofahrerin nicht an, sondern setzte ihre Fahrt unbeirrt in Richtung Hindenburgstraße fort.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich schnell heraus, dass der Unfall in Dörfles-Esbach und die Gefährdung der beiden Fußgänger im Coburger Stadtgebiet von der gleichen Fahrzeugführerin verursacht wurden. Die Fahrerin stellte sich kurz nach den Vorfällen bei der Coburger Polizei. Bei der Überprüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit stellten die Beamten weder einen Alkohol- noch einen Drogenkonsum fest. Eine schlüssige Erklärung für die Unfallflucht und die Fahrt über den Gehweg bei Rotlicht konnte die Frau nicht abgeben.

Die Coburger Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs. Ob die Frau aufgrund ihres Verhaltens ihren Führerschein abgeben muss, prüfen nun die Staatsanwaltschaft sowie die Fahrerlaubnisbehörde.

Vorschaubild: © Hans/pixabay