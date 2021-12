Georg Friedrich Händels populärstes Oratorium war ausnahmsweise nicht in kirchlichem Rahmen zu hören - sondern auf der Theaterbühne, dort, wo ansonsten Oper, Schauspiel, Ballett und Musiktheater dominieren.

Unter der Leitung seines Chordirektors Mikko Sidoroff präsentierte sich der Chor des Landestheaters dabei als stimmgewaltiger Oratorienchor, instrumental unterstützt vom Philharmonischen Orchester, das in schlanker Besetzung mit zwei Dutzend Musikerinnen und Musikern agierte.

Die Vokalparts in den Arien und Rezitativen übernahmen in wechselnder Besetzung jeweils Solisten aus den Reihen des Chores.

Eine ausführliche Besprechung der Aufführung von Händels "Messias" im Landestheater Coburg sowie viele weitere Fotos finden Sie hier

Ein Interview mit Chordirektor Mikko Sidoroff zur Aufführung von Händels "Messias" im Landestheater lesen Sie hier

Rund um die Aufführungen von Händels "Messias" in Coburg

Mikko Sidoroff Der 1985 geborene finnische Chorleiter und Komponist Mikko Sidoroff schloss 2011 sein Studium als Master of Music mit Prädikat an der Sibelius Akademie in Helsinki ab. Seit

2002 ist er als Chorleiter und Komponist tätig. Sidoroff ist künstlerischer Leiter des Kammerchores Krysostomos, den er 2003 gegründet hat. Von 2016 bis 2018 war er als Gastdirigent des Euro Choirs tätig, mit dem er Konzerte in Italien, Finnland und Estland gegeben hat. Seit der Spielzeit 2018/2019 ist Mikko Sidoroff als Chordirektor am Landestheater Coburg engagiert.

Tickets Aktuell sind Karten für Vorstellungen im Landestheater nur über die Theaterkasse vor Ort oder telefonisch reservierbar. Ticket-Hotline: 09561/898989.

Hygieneregeln Aktuell gilt die 2G-plus-Regel. Zutritt haben nur Personen, die nachweislich geimpft oder genesen sind und einen Nachweis über einen negativen Corona-Test (professioneller Antigen-Schnelltest maximal 24 Stunden alt, PCR-Test maximal 48 Stunden alt) vorlegen können. Diese Regelung gilt für alle Besucher ab 12 Jahren. Es gilt eine allgemeine Maskenpflicht (FFP2).red