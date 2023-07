Coburg: Kultkneipe "Zum Goldenen Hirschen" schließt

Betreiber kündigen letzte Party vor Schließung an

an Auch gute Neuigkeiten verkündet - "bereits dieses Jahr"

Die Kneipe "Zum Goldenen Hirsch" ist nach eigenen Angaben die "zweitälteste Kneipe Coburgs". Am Montag (10. Juli 2023) teilten die Betreiber jedoch in einem Beitrag in den Sozialen Medien mit, dass ab Montag (17. Juli 2023) die Türen des beliebten Lokals geschlossen bleiben - zumindest vorerst, denn es gebe Nachfolger-Pläne.

"Zweitälteste Kneipe Coburgs" muss vorerst schließen: Letzte Party zur Verabschiedung geplant

"Leider müssen wir euch mitteilen, dass die Türen des Hirschs nach dem Samba Wochenende geschlossen bleiben", schreibt das Lokal im Internet. Doch man wolle sich nicht verabschieden, ohne noch einmal mit den Gästen zu feiern. Das Coburger Samba Festival (14. bis 16. Juli 2023) sei Anlass für die "letzte Party im Hirschen", um vor der Schließung noch einmal "ausgelassen zu feiern".

Das Team des Goldenen Hirschen freue sich bereits auf ein unvergessliches Wochenende: "Wir bedanken uns bei jedem von ganzem Herzen und hoffen darauf, viele von euch dieses Wochenende noch einmal begrüßen zu dürfen." Weitere Nachrichten aus Coburg findet ihr hier.

Neben der traurigen Nachricht der Schließung gebe es allerdings auch gute Neuigkeiten: "Es hat sich ein neuer Pächter gefunden, der bereits dieses Jahr die Pforten wieder für euch öffnen wird". Ob der Name und das Konzept beibehalten werden, ist noch nicht bekannt. Auf Nachfrage von inFranken.de wollen sich die Betreiber noch nicht öffentlich zu weiteren Details äußern - und auch nicht zu den Gründen für die Schließung.