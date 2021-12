Untersiemau vor 1 Stunde

Zeugenaufruf

Gartenhaus in Flammen: Jugendliche könnten nach Brand im Kreis Coburg wichtige Hinweise liefern

In einem Gemeindeteil von Untersiemau ist am Dienstagmorgen (28. Dezember 2021) eine Gartenhütte in Brand geraten. Eine Gruppe junger Erwachsener soll sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Nähe aufgehalten haben. Nun sucht die Polizei nach ihnen.