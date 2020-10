Funkloch, Grenze, Bürokratie

Ein international tätiges Unternehmen ist nicht erreichbar? Kam schon vor, sagt Benedikt Mey. Zusammen mit seinem Bruder führt er das Unternehmen Mey Chair, das Arbeitsstühle für die verschiedenen Berufsfelder herstellt - von Industrie über Medizin bis zur Musik. Doch per Handy erreichbar sind die Mitarbeiter in der Zentrale in Merlach nicht. Gut, dafür gibt es Festnetztelefone. "Aber die laufen übers Internet, und wenn das ausfällt, muss man rausfahren, um mit dem Handy die Störung zu melden", sagt Benedikt Mey. Betriebsleiter Christian Finzel erlebt die Handy-Misere auch im Ehrenamt: "So lange wir per SMS alarmiert wurden, habe ich nie einen Feueralarm mitbekommen, wenn ich in der Arbeit war", sagt der Dietersdorfer, der dort auch bei der Feuerwehr ist.