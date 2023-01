Ebersdorf: Feuerwehr von Gruppe gewaltsam attackiert

"Wollten ihn vom Rad reißen": Mitglied auf Weg zum Gerätehaus angegriffen

"Spiegel abgeworfen" : Feuerwehrfahrzeug beschädigt

: Feuerwehrfahrzeug Kommandant mit klarer Forderung - "Menschen, die anderen helfen"

Die Feuerwehr Ebersdorf (Landkreis Coburg) hatte in der Silvesternacht auf 2023 nicht nur wegen Bränden alle Hände voll zu tun. So wurden Einsatzkräfte auch Opfer von gleich zwei Attacken, wie Kommandant Thorsten Langbein gegenüber inFranken.de berichtet.

Ebersdorfer Feuerwehrmann will nach Alarm zum Gerätehaus - Gruppe greift ihn an

Der erste Vorfall ereignete sich demnach kurz nach Mitternacht im Bereich der Canterstraße/Pfarrgasse auf Höhe von Optiker und Apotheke. "Ein Kollege ist mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Gerätehaus gewesen, nachdem es um 0.03 Uhr einen Alarm gegeben hatte. Dabei kam er an einer Gruppe von vier bis sechs Personen vorbei, die versucht hat, ihn wohl mit einem Fußkick von seinem Rad zu stoßen", erzählt der Kommandant.

Glücklicherweise sei er dabei nicht verletzt worden. Die gleiche Gruppe sei allerdings in der Nacht erneut auffällig geworden, so Langbein. "Sie haben mit Bierdosen oder -Flaschen auf ein Einsatzfahrzeug geworfen und es dadurch beschädigt." Konkret sei dem Feuerwehrmann der Spiegel des Wagens abgeworfen worden, auch sei der Kotflügel eingedellt worden.

Wieder habe sich die Attacke an derselben Stelle ereignet. Man habe das Ganze auch zur Anzeige gebracht, so Langbein. Die Feuerwehr Ebersdorf ruft nun mögliche Zeugen oder Zeuginnen dazu auf, sich bei der Polizeiinspektion Coburg zu melden, um dabei zu helfen, die "Chaoten" zu ermitteln.

"Menschen, die anderen helfen wollen": Kommandant fordert härtere Strafen für Angriffe auf Einsatzkräfte

Die Vorfälle machen den Kommandanten fassungslos. "Bisher haben wir solche Erfahrungen noch nicht gemacht. Es ist einfach ein absolutes No-Go, Menschen, die anderen ehrenamtlich helfen wollen, zu attackieren. Man muss sich das vorstellen: Da üben Menschen einen Beruf aus und gehen dann nach der Arbeit freiwillig noch zur Feuerwehr und werden angegriffen", ärgert sich Langbein.

Es sei "sowieso schwierig, Personal zu finden", erklärt der Kommandant. Angriffe, wie diese würden gerade junge Menschen davon abhalten, sich zu engagieren, befürchtet er. Deshalb fordert Langbein künftig härtere Konsequenzen - auch in der Politik wird dies nach vielen Vorfällen an Silvester gerade diskutiert. "Es handelt sich um ein gesellschaftliches Problem. Strafen müssen abschrecken, um Nachahmer abzuhalten."

Ein Böllerverbot, wie von einigen Seiten gefordert, befürwortet er hingegen nicht. "Es gibt auch sehr viele vernünftige Leute, die einfach nur Raketen zünden und einen schönen Jahreswechsel miteinander haben möchten. Früher war das ja auch möglich, das ist ja alles okay", so Langbein. Sorgen bereiten ihm demzufolge "die Chaoten, die Feuerwerk richtig als Waffe nutzen und zum Beispiel auf Einsatzfahrzeuge zielen, dafür habe ich null Verständnis", so der Kommandant der Feuerwehr Ebersdorf.

