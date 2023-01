Wie die Polizei Kitzingen berichtet, ist es in der Silvesternacht zu einem Brand auf einem Balkon in Kitzingen gekommen. Am frühen Sonntag (1. Januar 2023) gerieten demnach um 0.29 Uhr auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Alten Burgstraße ein Kühlschrank und ein Mülleimer in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Kitzingen und Repperndorf löschten das Feuer.

Bei der Begehung des Brandortes wurden auf dem Balkon die Reste eines Feuerwerkskörpers aufgefunden. Es entstand ein Fassadenschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Kitzingen: Balkonbrand kurz nach dem Jahreswechsel - Feuerwehr mit Rakete beschossen

Laut der örtlichen Feuerwehr ist es bei dem Einsatz zu einem Zwischenfall gekommen: "Leider ist die Unsitte, Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern zu beschießen, auch bei uns angekommen," berichtet die Feuerwehr Kitzingen auf Facebook.

So sei die Kitzinger Wehr gemeinsam mit der Stadtteilfeuerwehr Repperndorf zu einem brennenden Balkon am Mainkai gerufen worden. "Beim Aufbau des Löscheinsatzes wurde eine Rakete in Richtung der Drehleiter geschossen", heißt es in dem Facebook-Post. Die Rakete sei kurz vor dem Fahrzeug und dem auf dem Bedienstand sitzenden Maschinisten explodiert.

Der Feuerwehrmann sei glücklicherweise unverletzt geblieben. Die Reste der Rakete steckten noch im Leiterpark. Die Polizei Unterfranken, die ebenfalls vor Ort war, konnte weitere solcher Aktionen verhindern.

Gezielte Schüsse mit Pyrotechnik

"Über die Gefahr solcher gezielten Schüsse mit Pyrotechnik in Richtung Personen wurde ja bereits ausreichend berichtet. Unbegreiflich, was in manchen Köpfen vorgeht", schreibt die Feuerwehr. Das Feuer an sich war schnell gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden.

Vorschaubild: © NEWS5/Licha (Symbolfoto)