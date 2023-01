Zu einer "vermeintlich fahrlässigen Körperverletzung" eines sechsjährigen Jungen ist es in der Silvesternacht in Zeil am Main (Landkreis Haßberge) gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Haßfurt mit.

Bislang unbekannte Täter hätten demnach am frühen Sonntag (1. Januar 2023) gegen 0.45 Uhr im Bereich der Abt-Degen-Straße "pyrotechnische Gegenstände nicht ordnungsgemäß abgefeuert", so die Polizei.

Zeil: Rakete trifft Sechsjährigen am Kopf - Polizei sucht Zeugen

Eine der Raketen flog in Richtung einer Personengruppe, in der sich auch ein sechs Jahre alter Junge befand. Die Rakete traf ihn am Kopf, woraufhin der Junge leichte Verbrennungen und Abschürfungen an der Stirn erlitt. Eine weitere Rakete schlug nur wenige Sekunden später in eine Fensterscheibe des ersten Obergeschosses eines Wohnanwesens ein, woraufhin die Verglasung der Fensterfront beschädigt wurde.

Der Sechsjährige konnte nach der ärztlichen Behandlung durch den eingetroffenen Notarzt an seine vor Ort befindlichen Eltern übergeben werden.

Zeugen, die die Tat oder den Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Haßfurt unter 09521927-0 in Verbindung zu setzen.

Mehr zum Thema: