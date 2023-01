Im Landkreis Schweinfurt ist das Jahr 2022 mit einem hohen Schaden zu Ende gegangen: In Grettstadt brannte ein elfjähriger Junge am frühen Silvesterabend (31. Dezember 2022) unter Aufsicht seiner Eltern im Kirchenweg Feuerwerkskörper ab. Einer der Knallfrösche sei dabei aber so unglücklich abgeprallt, dass er die etwa drei Meter hohe, trockene Hecke eines Nachbargrundstücks in Brand setzte, wie die Polizeiinspektion Gerolzhofen mitteilt.

Diese brannte auf rund fünf Metern Länge ab und wurde schließlich von der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 10.000 Euro. Personen wurden dabei aber nicht verletzt.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus der Region: Nächster Autobrand! Polizei vermutet Brandstiftung und sucht nach Zeugen

Vorschaubild: © Pixabay.com (Symbolbild)