Coburg vor 1 Stunde

Hintergund

Das fünfte Coburger Parkhaus kommt

Im Parkhaus per Handy zahlen? Das ist in Coburg noch Zukunftsmusik - und bei den relativ niedirgen Gebühren würde es sich auch nicht lohnen. Dafür steht für die Stadtentwicklungsgesellschaft der Bau des fünften Parkhauses an.