Coburger Hospiz-Patientin bekommt letzten Herzenswunsch erfüllt - "Wünschewagen Franken" hilft

bekommt hilft "Ein letztes Mal Abschied nehmen": Krebskranke Maria besucht noch einmal Grab von Sohn

besucht noch einmal "Tränen geflossen": Emotionaler Abschied rührt Ehrenamtliche vom ASB

Die krebskranke Maria aus einem Hospiz in Coburg leidet unheilbar an Krebs. "Viel Zeit bleibt ihr wohl nicht mehr", erklärt Ivonne Matthes vom ASB Coburg inFranken.de. Vor einiger Zeit hat Maria bereits ihren Sohn verloren. Ihr Herzenswunsch nun: "Ein letztes Mal von ihm Abschied nehmen." Durch ihre fortgeschrittene Krebserkrankung sei das jedoch nicht so einfach möglich gewesen. Dem "Wünschewagen Franken" vom ASB gelang es nun aber, der todkranken Frau ihren letzten sehnlichsten Wunsch doch noch zu erfüllen.

"Wünschewagen Franken" ermöglicht Herzenswunsch - "Tränen geflossen"

Das Hospiz habe Marias Wunsch an die Wunscherfüllerinnen und -erfüller des ASB herangetragen, erzählt Matthes. Am Mittwochmorgen (6. Oktober 2021) holte der Wünschewagen die krebskranke Maria aus dem Hospiz ab, um mit ihr ein letztes Mal das Grab ihres Sohnes zu besuchen. Noch auf der Fahrt habe Matthes schmunzeln müssen, als die Hospiz-Patientin sagte: "Ich bin ein bisschen wie Petersilie. Kennst du Petersilie? Überall ein bisschen verstreut."

Am Friedhof angekommen, auf dem Marias Sohn beerdigt ist, wartete bereits ihre Tochter, um sie zu begleiten. Die Wunscherfüllenden ließen die beiden kurz allein, sodass Mutter und Tochter in aller Ruhe gemeinsam Zeit am Grab ihres Sohnes beziehungsweise Bruders verbringen konnten.

"Wir haben davor und danach gelacht - aber da sind dann schon einige Tränen geflossen", erzählt Matthes. "Man leidet natürlich selbst ein bisschen mit. Aber der Gedanke, dass man einem Menschen den letzten Wunsch erfüllen kann, gibt mir persönlich viel Kraft."

Schokotorte als Dankeschön: Hospiz-Patientin Maria macht Pflegerinnen Freude

Auf dem Rückweg ging es noch in einen Drogeriemarkt, weil Maria ein ganz besonderes Parfüm kaufen wollte. Mit einem neuen Sonnenhut und einem Eis ausgestattet, ging es für die Patientin wieder nach Hause. Als Dankeschön für ihre Pflegerinnen und Pfleger brachte Maria diesen noch eine Schokotorte mit.

"An diesem Tag war sie schon sehr glücklich, aber auch erschöpft", schildert Matthes Marias Verfassung. "Ihr ging es aber ausnahmsweise einmal gut." Die Tage vorher seien indes schlechter gewesen. "Und auch die Tage danach geht es ihr nicht so toll", sagt Matthes.

Der "Wünschewagen Franken" wird vom ASB betrieben. Ivonne Matthes und ihre Kolleginnen und Kollegen sind hierfür als ehrenamtliche Wunscherfüllerinnen und -erfüller tätig. Das Projekt werde dabei ausschließlich durch Spenden finanziert. Wer helfen will, kann den Wünschewagen über die ASB-Webseite finanziell unterstützen - damit Schwerkranken und Sterbenden auch in Zukunft ihr letzter Herzenswunsch erfüllt werden kann.