Coburg: Stadtratsfraktion fordert Sofortmaßnahme wegen Tankkosten

auf kommunaler Ebene leider nicht möglich" "Kurzfristige Entlastung": Eilantrag an Oberbürgermeister gestellt

Kommunalpolitiker sehen Möglichkeit im Coburger ÖPNV

Die Coburger Stadtratsfraktion der Wählergemeinschaft Pro Coburg e.V. hat wegen der Explosion der Spritpreise einen Eilantrag an Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) gestellt, der in der Stadtratssitzung am heutigen Donnerstag (24. März 2023) diskutiert werden soll. Darin fordern die fünf Kommunalpolitiker, dass die Bevölkerung statt an der Zapfsäule im öffentlichen Nahverkehr entlastet werden soll.

Coburger Busse für einen Monat gratis? Spritpreis-Bremse "leider nicht möglich"

"Aufgrund des Kriegs in der Ukraine sind die Treibstoffpreise momentan auf einem Allzeithoch", heißt es in der Begründung. Dies stelle "für die Bürger*innen der Stadt Coburg eine erhebliche finanzielle Belastung dar", so die Fraktion. Eine Spritpreis-Bremse auf kommunaler Ebene sei jedoch "leider nicht möglich". Um eine "kurzfristige Entlastung der Bürger*innen zu schaffen", fordern die Coburger Politiker stattdessen eine andere Sofortmaßnahme.

Ihre Idee: Den Menschen in Coburg "soll der ÖPNV der SÜC Bus und Aquaria GmbH für den Monat April grundsätzlich und uneingeschränkt kostenlos zur Verfügung gestellt werden", heißt es in dem Antrag. Um die Nutzenden von Monats- oder Jahrestickets nicht zu benachteiligen, sollten diese automatisch um einen Monat verlängert werden, so der Wunsch der Fraktion.

"Mit dieser Maßnahme kann die Stadt Coburg aktiv auf die Nöte und Sorgen der Bevölkerung reagieren und Menschen, die sonst auf das Auto angewiesen sind, im Rahmen der Möglichkeiten einer Kommune eine echte Unterstützung bieten", heißt es weiter. Gleichzeitig erhoffen sich die Politiker davon auch Informationen, wie stark ein solches Angebot in Coburg auf Akzeptanz stoßen könnte - und eine Verbesserung der Datenlage zur Zukunft des Verkehrs. "Langfristig müssen wir auch als Region die Abhängigkeit von endlichen Ressourcen – gerade im Bereich des Individualverkehrs – deutlich reduzieren", heißt es.

Tanken, Bahnfahren, Bonuszahlungen: Ampel bringt Entlastungspaket auf den Weg

Unterdessen hat auch die Bundespolitik auf die vielfach explodierenden Kosten reagiert. Entlastungen für Autofahrer, Familien, günstigere Tickets für Busse und Bahnen: Wegen der stark gestiegenen Energiepreise hat die Ampel-Regierung am Donnerstag (24. März 2022) ein umfangreiches Entlastungspaket auf den Weg gebracht.

