Der Kauf einer Bratwurstsemmel in Rödental (Landkreis Coburg) hat auf Facebook eine heftige Debatte um den Traditionsimbiss ausgelöst. Ein Kunde hatte sich in einer Gruppe über die Art und Weise beschwert, wie ihm das Essen verkauft worden war. Am Mittwochmittag (23. März 2022) hatte der wütende Post bereits knapp 200 Kommentare und über 140 Reaktionen hervorgerufen. inFranken.de erklärt den Hintergrund - und lässt auch den Betreiber der Bude, eine regionale Metzgerei, zu Wort kommen.

"Wer Coburger Bratwürste in der Bratwurstbude im Steinofenbaguette verkauft statt in einer anständigen Semmel, dem gehört die Lizenz entzogen", schreibt der Nutzer in seinem Post und fügt mehrere Emojis mit Affen an, die die Hände vors Gesicht schlagen. Dazu verweist er auf den Ort Rödental im Landkreis, wo die Traditionsmetzgerei Streng gegenüber dem Bahnhof eine bekannte Bratwurstbude betreibt.

"Wer macht denn sowas?", fragt ein anderer Nutzer aus der Region. "Sind schon lang keine Originale mehr, sind nicht mehr auf Kieferzapfen gebraten", gibt eine Coburgerin zu Bedenken. "Am Ende war diese Backware auch noch 'katholisch' aufgeschnitten", lautet ein weiterer Kommentar, dessen Verfasser allerdings mit einem Lachgesicht zu verstehen gibt, dass er die Debatte durchaus humorvoll sieht.

Weniger Spaß versteht ein Mann, der fordert, das Verkaufspersonal gehöre "mit der Mistgabel zum Dorf naus getrieben". Andere spekulieren, ob die Semmeln gar gehamstert wurden. Sehr mutig zeigt sich ein Coburger, der empfiehlt nach Thüringen zu schauen, um zu sehen, "wie a Bratwurst geht". Das nämlich sei "ein heikles Thema in Coburg", wie ein anderer zu Bedenken gibt.

"Wenn man sonst keine Probleme hat": Metzgerei erklärt Hintergrund zu Bratwurst-Verkauf

Bei der Metzgerei Streng kann man die Debatte ganz und gar nicht verstehen. "Wenn man sonst keine Probleme hat, dann kann man sich natürlich über so etwas aufregen", kommentiert der Sohn des Betreibers, Laurin Streng, den Wut-Post gegenüber inFranken.de. "Normalerweise gibt es die

Coburger Bratwurst bei uns in der Semmel", so Streng.

Doch wenn diese am Nachmittag ausverkauft seien, nehme man eben auch andere Backwaren für den Imbiss, heißt es aus der Metzgerei. "Wenn am Samstag der Laden zu macht und die Brötchen aus sind, dann werden die restlichen Baguettestangen in die Bude gebracht", so Strengs Erklärung für den "Vorfall".

Man habe schließlich keinen Bäcker vor Ort, der gegen 16 Uhr anfange, frische Semmeln für einige wenige Kunden zu backen, sagt auch sein Vater. Verständnis für den Coburger-Bratwurst-Frust hat man hier ganz und gar nicht.

