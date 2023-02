Nach einem "erfüllten Leben" sei der Ehrenpräsident der Industrie- und Handelskammer zu Coburg, Heinrich-Georg Bender, im Alter von 85 Jahren verstorben, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Als Unternehmer, IHK-Präsident und als Mitglied der Vollversammlung hat er sich in hohem Maße um das Wohl der Coburger Wirtschaft und der gesamten Region verdient gemacht", so die IHK. Bis zum Schluss habe er "mit seinem Rat und Sachverstand" Präsidium und IHK-Vollversammlung unterstützt und sich in verschiedenen Fachausschüssen engagiert.

Heinrich Georg-Bender verstorben: Austausch zwischen Coburg und Thüringen vorangetrieben

Nachdem ihn die beruflichen Wege in den 70-er Jahren nach Coburg geführt hätten, habe Heinrich-Georg Bender 1979 hier sein Mercedes-Autohaus gegründet, wenig später habe er eine Niederlassung in Lichtenfels eröffnet. "Als geschäftsführender Gesellschafter zeichnete er gemeinsam mit der Geschäftsführung, die in Familienhand liegt, für die dynamische und außerordentlich erfolgreiche Unternehmensentwicklung verantwortlich", so die IHK Coburg. In seinem unternehmerischen Tun habe er stets die Werte und Tugenden des "ehrbaren Kaufmanns" verkörpert.

Im Jahr 1987 sei Heinrich-Georg Bender in die IHK-Vollversammlung berufen und bereits in der darauffolgenden Legislaturperiode 1988 in das Amt des Präsidenten der IHK zu Coburg gewählt worden. In seine Amtszeit als IHK-Präsident fiel die Wende Deutschlands. Hier habe Bender Entwicklungen angestoßen, von denen der gesamte Wirtschaftsraum bis heute profitiere. So sei auf sein Wirken hin der grenzüberschreitende Informationsaustausch zwischen Coburger und Thüringer Betrieben in Bewegung gebracht worden, während seiner Präsidentschaft habe im September 1990 die erste bundesdeutsche IHK-Vollversammlung in der damaligen DDR in Gotha stattgefunden.

2012 sei ihm die goldene Ehrennadel verliehen worden, die höchste Auszeichnung der IHK Coburg. Bei der Sparkasse Coburg – Lichtenfels habe Heinrich-Georg Bender über fast drei Jahrzehnte als Verwaltungsrat-Mitglied die Arbeit des Vorstands kontrolliert. Auch sei er Mitglied des Kuratoriums der Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg gewesen. Ihm wurde unter anderem das Bundesverdienstkreuz am Bande, die Bayerische Staatsmedaille sowie die Ehrenmedaille des Bezirks Oberfranken verliehen. "Die Industrie- und Handelskammer zu Coburg ist Heinrich-Georg Bender zu großem Dank verpflichtet und wird die Erinnerung an ihn stets in ehrendem Gedenken halten", heißt es. Präsidium, Vollversammlung und Hauptgeschäftsführung sprächen den Angehörigen ihr aufrichtiges Mitgefühl aus.

Auch interessant: Bäckerei bei Coburg will keine Lebensmittel wegwerfen - und startet Schnäppchen-Aktionen