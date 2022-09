Coburg: "Herzogliches Haus Sachsen-Coburg und Gotha" trauert um Queen Elizabeth II.

"Mit tiefer Trauer" : Prinz Hubertus und Prinz Andreas verabschieden sich

: Prinz Hubertus und Prinz Andreas verabschieden sich Bis zur Trauerfeier: Fahne auf halbmast

Die Coburger Adelsfamilie, das "Herzogliche Haus Sachsen-Coburg und Gotha", trauert um den Tod von Königin Elizabeth II. "Mit tiefer Trauer hat das Herzogliche Haus Sachsen-Coburg und Gotha die Nachricht erhalten, dass Ihre Majestät Königin Elizabeth II. verstorben ist", schreibt das Haus auf Anfrage von inFranken.de. Auch der neue König Charles III. hat schon Nachricht aus Coburg erhalten.

Kondolenzbuch der Stadt Coburg liegt aus - Fahne bis Trauerfeier auf halbmast

"Im Kondolenzbuch für die am vergangenen Donnerstag verstorbene britische Monarchin haben die Menschen in den ersten Stunden schon über 20 Botschaften niedergeschrieben", schreibt die Stadt Coburg in einer Pressemitteilung vom Montag (12. September 2022). Hier waren auch Prinz Andreas und Prinz Hubertus persönlich anwesend, um der Queen von Franken aus die letzte Ehre zu erweisen. Auch der Bürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) trauerte, indem "er das Pflichtbewusstsein Queen Elizabeths II. würdigte und auch im Namen der ganzen Stadt den Hinterbliebenen Kraft wünschte".

Die Adelsfamilie reagierte auch sofort mit einer respektvollen Geste. "Die Fahnen an den Liegenschaften der Herzoglichen Familie wurden auf halbmast gesenkt und werden bis zur Trauerfeier am 19. September 2022 auf halbmast bleiben", so die Familie auf Nachfrage von inFranken.de.

Auch Neu-König Charles III. wurde von Prinz Andreas von Sachsen-Coburg und Gotha benachrichtigt. "Seine Hoheit Prinz Andreas von Sachsen-Coburg und Gotha hat Seiner Majestät König Charles III. und der königlichen Familie seine persönliche Beileidsbekundung zukommen lassen", heißt es auf Seite der Adelsfamilie. "Seine Hoheit Prinz Andreas spricht der königlichen Familie und dem Volk des Vereinigten Königreichs sein tiefstes Beileid aus".