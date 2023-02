Coburg: Erster Todestag von drittem Bürgermeister Thomas Nowak nähert sich

"Hat sich von Rückschlägen nicht abbringen lassen ": Stadt gedenkt Kommunalpolitiker

": Stadt gedenkt "War sein Projekt": Besonderer Ort soll an Nowak erinnern

Der Platz vor dem Haus am See in Coburg wird ab dem 31. März 2023 den Namen vom ehemaligen dritten Bürgermeister tragen, der im Alter von nur 53 Jahren gestorben ist. Das teilt die Stadt Coburg in einer Pressemeldung mit. Ab seinem ersten Todestag werde der Platz zum "Thomas-Nowak-Platz" - auch die Bushaltestelle werde nach Thomas Nowak benannt.

"Haus am See war sein Projekt": Stadt Coburg gedenkt Thomas Nowak - mit besonderem Ort

Wüstenahorn - der Stadtteil, in dem das Haus am See steht - sei Nowaks Stadtteil gewesen und das Haus am See sein Projekt. "Er hat sich dafür mit Leidenschaft und viel Herzblut engagiert. Auch von Rückschlägen hat er sich nicht abbringen lassen, das Projekt zu realisieren", wird Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) in der Pressemitteilung zitiert. "Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats für den einstimmigen Beschluss", so die Stadtratsfraktion der SPD in einem Statement in den sozialen Netzwerken.

Benannt werde der Platz im Rahmen einer Feier gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern. Thomas Nowak gehörte seit dem 25. März 1999 dem Coburger Stadtrat an. In zahlreichen weiteren Gremien der Stadt war er außerdem Vorsitzender oder Mitglied.

So hatte Nowak etwa unter anderem den Vorsitz des Kultur- und Schulsenats inne. Mitglied war er - neben mehreren anderen Gremien - beispielsweise im Verwaltungssenat und dem Aufsichtsrat der "Stand+Land aktiv GmbH", wie die Stadt Coburg vergangenes Jahr mitteilte.

