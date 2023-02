Coburg: Ehemaliges Lokal "The Hungry Highlander" hat neuen Pächter

Neues Restaurant mit Cocktailbar : Voraussichtliche Eröffnung im Sommer 2023

"Besonders ins Licht rücken": Augenmerk liegt auf "schönem Biergarten"

Im Dezember 2022 schloss das beliebte Coburger Lokal "The Hungry Highlander" nach 25 Jahren seine Türen. Nun hat ein neuer Pächter die Räumlichkeiten übernommen: Martin Hofmann, Betreiber des Burgerrestaurants "Hanskaschber", erläutert seine Pläne im Gespräch mit inFranken.de.

Ehemaliger "The Hungry Highlander" in Coburg wird zum Restaurant mit Cocktailbar - Biergarten spielt große Rolle

"Ich habe schon seit einigen Jahren ein neues Konzept im Kopf und habe immer gesagt: 'Wenn irgendwann mal der passende Laden kommt, dann verwirkliche ich das'", erzählt Hofmann. Als die Räumlichkeiten des ehemaligen "The Hungry Highlander" frei wurden, habe er diese Chance ergriffen. Jetzt plane er ein Restaurant mit Cocktailbar, hierfür seien jedoch umfangreiche Umbaumaßnahmen erforderlich. "Die Gastro wird komplett neu hergerichtet, vom Boden bis zu den Decken wird ein komplett neues Ambiente entstehen", berichtet der neue Pächter.

"Die Räumlichkeiten sollen sich in die Steingasse integrieren." Hofmann spricht von einem "frischen, modernen, hochwertigen Look". Zudem erläutert er: "Das Besondere beim 'Highlander' ist der schöne Biergarten, den wollen wir besonders ins Licht rücken." Die Eröffnung des Restaurants sei für Sommer 2023 vorgesehen, idealerweise noch vor dem Samba-Festival im Juli. "Genau kann man es aktuell wegen der Lieferverzögerungen nicht sagen", so Hofmann.

Ein Name für das neue Lokal in Coburg stehe zwar schon fest, doch den möchte der neue Pächter noch nicht preisgeben. Ebenso verhalte es sich mit dem Essenskonzept, das an den Namen gekoppelt sei und deshalb schon zu viel verraten würde.

