Autenhausen: Neue Pächterin für Kiosk im "Autilus" gefunden

Öffnung möglicherweise schon vor Badesaison

möglicherweise schon Ein wenig "anders als beim klassischen Kiosk" - besonderes Konzept

Seit vergangener Woche hat der Kiosk im "Autilus"-Naturbad in Autenhausen eine neue Betreiberin. Die 39-jährige Katharine Nimmesgern hat sich dazu entschlossen, das kleine Gasthaus ab der Badesaison 2023 - oder vielleicht sogar schon etwas früher - zu eröffnen.

Neue Pächterin für Kiosk Autenhausen - Biergarten und besondere Produkte geplant

Auch wenn die neue Pächterin momentan noch als Spielzeugdesignerin und Fotografin arbeitet, sei sie doch eng mit dem Naturbad "Autilus" verbunden: "Ich bin schon länger Förderverein Freibad Autenhausen tätig und mit der Zeit da reingewachsen", erklärt sie. Die alte Betreiberin habe den Kiosk nicht mehr weiterführen wollen - das habe Nimmesgern mitbekommen und sich dazu entschieden, die Gaststätte zu übernehmen: "Ich wollte etwas Neues machen, der Kiosk wird mein neues Projekt. Es wird von der Aufmachung etwas anders, als man es klassischerweise kennt", zumindest sei das geplant.

Nimmesgern versuche, den Kiosk regional zu halten: "Es ist zwar noch nicht ganz sicher, aber wir planen, mit regionalen Brauereien zusammenzuarbeiten. Außerdem gibt es einen Bauern in der Region, der eigenes Eis in kleinen Portionen anbietet - das möchte ich dann im Schwimmbad verkaufen." Der Kiosk verfügt zudem über einen Biergarten: "Wir planen, dass neben den Badezeiten auch an ein oder zwei Tagen in der Woche Biergartenbetrieb herrscht", erklärt die neue Betreiberin. Die zentrale Bedeutung solle die gastronomische Versorgung der Schwimmbadbesucher bleiben.

"Neben den Schwimmbad Klassikern wie Pommes und Pizza wird es selbstgemachte Tagesgerichte, Kuchen und Eis geben (bevorzugt regional und nicht nur für Schwimmbadbesucher interessant) frische Sonntagsbrötchen für Campingplatzbesucher, et cetera. Meinem Ideenreichtum sind da keine Grenzen gesetzt", erklärt sie zum Schluss.