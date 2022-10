Rettungseinsatz in Coburg: Feuerwehr ziehen Mann aus Fluss. Am frühen Sonntagmorgen (2. Oktober 2022) meldete eine Anwohnerin des Sonntagsangers eine Person, die in der Itz trieb und um Hilfe schrie. Beim Eintreffen der Polizeistreife war der 33 Jahre alte Coburger schon bis auf Höhe des Mühldamms abgetrieben. Das berichtet die Polizeiinspektion Coburg.

Die Beamten sicherten den Betroffenen demnach mit einem zugeworfenen Seil. Die kurz danach eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen den Mann aus dem Gewässer. Der 33-Jährige musste der Polizei zufolge stark unterkühlt ins Klinikum Coburg gebracht werden. Die genauen Umstände, wie der Mann ins Gewässer fiel, sind noch unklar. "Wahrscheinlich war seine erhebliche Alkoholisierung ausschlaggebend", teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Der Mann hatte demnach fast drei Promille.

