Seit Freitag leuchtet das Coburger Stadthaus in gelb und blau - den ukrainischen Nationalfarben, die im Original auf den Flaggen in horizontalen Streifen erscheinen. Auch in den nächsten Tag soll die Solidaritätsbeleuchtung am historischen Gebäude direkt dem Rathaus gegenüber fortgesetzt werden.

"Das Völkerrecht, das in Europa über 75 Jahre weitgehend Frieden bewahrt hat, wird gerade mit Füßen getreten. Meine Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine", erklärt Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig dazu auf seinen Social-Media-Kanälen.