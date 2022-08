Coburg vor 40 Minuten

Tierrettung

Katze steckt in Fenster fest: 10 weitere Tiere in Wohnung in "desolatem Zustand" entdeckt

Am Freitagabend rückte die Polizei in Coburg zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus: Eine Katze steckte in einem Fenster fest. In der Wohnung der Besitzerin fanden die Einsatzkräfte zehn weitere Katzen.