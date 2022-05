Wo ist die 28-jährige Natalia S. aus Bad Rodach im Kreis Coburg? Diese Frage beschäftigt die Polizei seit gut einer Woche. Angehörige hatten sie am Sonntag (15. Mai 2022) als vermisst gemeldet. Weil ihr Auto nahe des Wolfgangsees gefunden wurde, führte die Polizei eine großangelegte Suchaktion am See durch.

Diese blieb zwar erfolglos, doch am Montag (23. Mai 2022) starten etwa 80 Polizeikräfte sowie Taucher und ein Hubschrauber einen neuen Versuch.

Update vom 23. Mai 2022: Suchaktion bei Coburg erneut gestartet - "überprüfen Vermisstenfall in alle Richtungen"

Die letzte Suche fand am Donnerstag (19. Mai 2022) bis zum frühen Abend statt, teilt Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken Matthias Potzel inFranken.de mit. Ohne neue Erkenntnisse nach diesem Tag beginnt die Suche am Montag (23. Mai 2022) ab 10 Uhr erneut. Insgesamt etwa 80 Beamte der Bereitschaftspolizei sowie der Kriminalpolizei Coburg nehmen sich angrenzende Gebiete nahe dem See vor, erklärt Potzel. Spürhunde seien vergangene Woche im Einsatz gewesen und dieses Mal nicht dabei. "Alles, was Sinn ergeben hat, mit einem Hund abzusuchen, erfolgte vergangene Woche."

Noch sei die Suche in der Umgebung des Wolfgangsees nicht erschöpft. "Das angrenzende Waldstück ist groß, es dauert seine Zeit, es zu durchsuchen. Wir sind noch nicht an dem Punkt, zu sagen, die Suche hat keinen Zweck mehr." Neben einem Hubschrauber suchen Taucher erneut den Wolfgangsee ab. "Zuerst fahren sie mit einem Sonar den See ab und bei Auffälligkeiten geht der Taucher an die betroffene Stelle", so erläutert der Polizeisprecher den üblichen Vorgang bei einer Vermisstensuche.

Die Tatsache, dass das Auto der 28-Jährigen am Montag (16. Mai 2022) 20 Kilometer entfernt vom Wolfgangsee in Bad Rodach aufgetaucht war, hatte der Polizei Rätsel aufgegeben. Wenn es unberechtigt umgesetzt wurde, sei ein Gewaltverbrechen nicht auszuschließen, erklärte Polizeisprecher Sebastian Herrmann inFranken.de. Potzel drückt es am Montag (23. Mai 2022) wie folgt aus: "Unverändert zu letzter Woche ist es bei uns derzeit ein Vermisstenfall, den wir aber in alle Richtungen überprüfen und kontrollieren. Wir erhoffen uns immer noch Zeugenhinweise und stehen im Kontakt zum Umfeld der Vermissten."

Erstmeldung vom 17. Mai 2022: Natalia S. aus Bad Rodach vermisst: Was ist bisher geschehen?

Die Frau aus dem Landkreis Coburg wurde am zuletzt am Mittwochabend (11. Mai 2022) gesehen, am Sonntag (15. Mai 2022) wurde sie von Angehörigen als vermisst gemeldet. Zeugen sahen ihr Auto, einen schwarzen Audi A6, Limousine, mit dem polnischen Kennzeichen "TK 1829 U", am Donnerstag (12. Mai 2022) in Coburg in der Straße "Hausleite" nahe des Wolfgangsees.

Am Tag darauf, dem Montag (16. Mai 2022) wurde das Auto der 28-Jährigen nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes in der Kantstraße in Bad Rodach gesehen, 20 Kilometer entfernt vom Wolfgangsee.

Nach einem Zeugenaufruf und einer öffentlichen Vermisstenfahndung, die seit dem Dienstag (17. Mai 2022), läuft, suchte am Donnerstag (19. Mai 2022) eine Hundertschaft Taucher im Wolfgangsee, während Bereitschaftspolizisten aus Nürnberg das umliegende, teils bewaldete Gelände durchkämmten. Auch ein benachbarter Privatsee wurde untersucht. Die Suche blieb jedoch auch nach mehreren Stunden ohne Erfolg und brachte keine weiteren Erkenntnisse.

Vermisste Natalia S.: Diese Fragen sind derzeit offen

Das Auto der Vermissten und seine Bewegungen stellen die Ermittelnden derzeit noch vor viele Fragen: Der Audi von Natalia S. wurde nach ihrem mutmaßlichen Verschwinden, nachdem sie zum letzten Mal gesehen worden war, noch einmal maßgeblich bewegt, von Coburg nach Bad Rodach.

Es sei völlig unklar, ob die Vermisste ihr Auto selbst noch in den Tagen nach dem 11. Mai gefahren habe oder ob jemand anders das Auto bewegt habe. Es sei denkbar, dass eine weitere Person den Wagen berechtigterweise bewegt habe oder eben "unberechtigt", wie Sebastian Herrmann sagt. Im letzteren Fall wäre dies ein deutliches Indiz für ein Verbrechen.

Es ist in diesem Zusammenhang auch nicht klar, wann Natalia S. ihren Wagen verlassen hat - dies wäre ebenso ein deutlicher Hinweis darauf, wer das Auto bewegt hat, sie selbst oder eine andere Person.

Wie geht es jetzt weiter?

Wie der Polizeisprecher am Freitag erklärte, müssten sich die ermittelnden Beamten nun konsolidieren und die weiteren Schritte beraten. Weitere Suchaktionen können in den kommenden Tagen anstehen, am Freitag (20. Mai 2022) gebe es jedoch wohl keine Suchaktion.

Die Gebiete, die in den nächsten Tagen durchsucht würden, sind laut Angaben des Polizeisprechers keine "priorisierten Suchgebiete", diese seien am Donnerstag bereits durchsucht worden. Es seien bereits viele Hinweise eingegangen, jedoch habe keiner bisher den entscheidenden Tipp gegeben.

Man ermittle weiter in alle Richtungen und schließe ein Gewaltverbrechen auch weiterhin nicht aus, so Sebastian Herrmann von der Polizei Oberfranken. Auch weiterhin bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei beschreibt Natalia S. folgendermaßen:

schlank,

ca. 170 cm groß

trägt schulterlanges, rötliches Haar

und ist am Hals mit dem Buchstaben "K" sowie zwei Sternen tätowiert

sie hat eine Narbe von einem Piercing an der linken Augenbraue

sie trägt vermutlich ein Kleid

Die Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zum Aufenthalt der Vermissten oder zu Nutzern oder Fahrten des Autos zwischen Donnerstag und Montag machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.