Ausgerechnet vor dem Klinikum in Coburg ist es am Montagabend (13. März 2023) zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto erfasste eine Fußgängerin, die anschließend in die Notaufnahme gebracht werden musste.

Die 53-Jährige wollte gegen 19.45 Uhr den Fußgängerüberweg vor dem Klinikum überqueren. Dabei übersah sie aber ein 58-jähriger Autofahrer. Beim anschließenden Frontalzusammenstoß zog sich die Frau schwere Verletzungen zu: Sie wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein anderes Auto geschleudert, das im Gegenverkehr am Überweg wartete.

Unfall bei Klinik in Coburg: Fußgängerin von Auto angefahren

Während die beiden Autofahrer unverletzt blieben, brachte der Rettungsdienst die 53-Jährige zur medizinischen Behandlung in die Notaufnahme des Krankenhauses. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro, wie die Polizeiinspektion Coburg berichtete.

Gegen den 58-jährigen Unfallverursacher ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung.

Mehr Blaulichtmeldungen aus der Region Coburg: Auffälliger Sprinter von Firmengelände geklaut - Diebe flüchten in Wagen mit Firmenlogo

Vorschaubild: © GDM photo and video/Adobe Stock