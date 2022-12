Die Kinderbeauftrage, das Bildungsbüro und die Stabsstelle „Bündnis Coburg – Die Familienstadt & Demografie“ der Stadt Coburg laden alle Kinder im Alter von 6 – 13 Jahren zu zwei Spieletagen ein.

Wie die Stadt Coburg mitteilt, werde am Freitag, 9. Dezember, von 14 bis 17 Uhr und am Samstag, 10. Dezember, von 9 bis 12 Uhr in der alten Angerturnhalle einiges geboten: Getreu dem Motto „Ankommen und spielend Freund*innen finden“ beinhalten die Spieletage verschiedene Bewegungs-, Geschicklichkeits- sowie Tischspiele und viele Bauklötze zum Bauen und Gestalten der eigenen Fantasien.

„Es ist wichtig, dass wir den Kindern die Möglichkeit bieten, zusammenzukommen, sich untereinander neu kennenzulernen und sich gemeinsam zu bewegen“, erklärt 3. Bürgermeister Can Aydin. „Während der Corona-Pandemie war eine Veranstaltung in diesem Rahmen nicht denkbar. Daher freue ich mich nun umso mehr, dass wir gleich zwei Spieletage ohne Einschränkungen veranstalten“.

„Ich bedanke mich herzlich, auch im Namen der Kinder, bei allen beteiligten Stellen und der Firma Main Connect aus Ebern, die uns die Gerätschaften und Spielsachen zur Verfügung stellt und die Kinder bei den beiden Spieletagen fachlich betreut“, betont die Kinderbeauftragte Karin Burkardt-Zesewitz.

„Nur dank der tollen Zusammenarbeit und der finanziellen Unterstützung der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. und der Stadt Coburg, können wir die beiden pädagogisch wertvollen Veranstaltungen kostenlos anbieten“, so die Kinderbeauftragte weiter.

„Durch das gemeinsame Spielen entwickeln Kinder nicht nur ihre Persönlichkeit, individuellen Stärken und Fähigkeiten, sondern fördern auch ihre sozialen und sprachlichen Kompetenzen“, erklärt Karin Hübner-Zech, die Leiterin des Bildungsbüros. „Es ist besonders wichtig, Kinder schon in jungen Jahren dabei zu unterstützen, Spielräume zu entwickeln und möglichst viele zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Dies erhöht ihre Teilhabechancen und die Fähigkeit bei Konflikten positive Lösungsstrategien zu entwickeln.“

Vorschaubild: © Mircea / pixabay.com (Symbolbild)