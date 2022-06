Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr: In Coburg feierte die Freiwillige Feuerwehr am Wochenende den Tag der offenen Tür. "Schon nach einer halben Stunde war plötzlich unser kompletter Hof voller Leute", freut sich Pressesprecher Sebastian Sorge über die erfolgreiche Veranstaltung am Sonntag (5. Juni 2022). Bis zu 650 Menschen seien zeitweise vor Ort gewesen.

"Wir waren wirklich positiv überrascht. Von Jung bis Alt war alles vertreten", so Sorge gegenüber inFranken.de. Neben einem "bunten Kinderprogramm" sei auch ein großes Interesse dagewesen, die Fahrzeuge, Feuerwache und Arbeit der Feuerwehr genauer kennenzulernen. "Wir hatten auch einige Vorführungen": Von einer Drehleiterrettung oder einem klassischen Löscheinsatz gab es sogar eine Explosion.

Feuerwehr Coburg zeigt "Klassiker": Explosion am Tag der offenen Tür

"Wir haben zusammen mit dem Rettungsdienst eine Drehleiterrettung durch ein Fenster gezeigt", erzählt Sorge. "Das kommt recht häufig vor, wenn die Bergung durch das Treppenhaus nicht möglich ist. Außerdem natürlich einen klassischen Löscheinsatz, bei dem wir einen Holzstapel angezündet und abgelöscht haben." Das Highlight soll jedoch "der Klassiker schlechthin" gewesen sein.

"Wir haben gezeigt, was passiert, wenn man brennendes Öl ablöschen will", erklärt der Pressesprecher. Dazu habe man brennendes Fett mit Wasser "löschen" wollen. "Etwas, das man natürlich nicht tun sollte!" Die Folge: Es gab eine große Explosion. "Allein auf den Bildern kann man sich vorstellen, was passiert, wenn man das in der Küche versucht", sagt Sorge. Die einfachste Lösung in einem solchen Fall sei, einfach den Deckel drauf zu machen.

"In keinem Fall sollte man das mit Wasser versuchen", so der Pressesprecher. Insgesamt sei die Veranstaltung ein voller Erfolg gewesen. "Es kam durchweg positiv an, bis zum Schluss waren viele Leute da." Neben der Feuerwehr seien auch die Polizei und das Rote Kreuz sowie andere Hilfsorganisationen vor Ort gewesen. "Neben den leuchtenden Kinderaugen und den angeregten Unterhaltungen war es uns ein Fest, euer Gastgeber zu sein", bedankt sich die Freiwillige Feuerwehr Coburg auf Facebook.