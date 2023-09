Coburg feiert Revival von legendärem Seifenkistenrennen - die schönsten Bilder

Unter den Augen zahlreicher Schaulustiger sind am Sonntag (3. September 2023) nach fast drei Jahrzehnten Pause wieder Seifenkisten durch Coburg gerast. Bei dem "Seifenkisten-Revival" gingen in drei Rennklassen Fahrerinnen und Fahrer mit ihren selbst gebauten Gefährten an den Start - teilnehmen konnten Kinder ab sechs Jahren bis hin zu Azubis der örtlichen Firmen.

Citymanagerin Andrea Kerby hatte vorab gesagt: "Die ersten Reaktionen waren gigantisch, alle erinnern sich gerne an die damaligen Rennen zurück." In den 1980er- und 1990er-Jahren sei das Seifenkisten-Rennen eine der Top-Veranstaltungen im Coburger Stadtgeschehen gewesen, hieß es weiter.

Coburger Seifenkistenrennen findet großen Anklang - Format klein, um "Interesse abzuwarten"

Grund für die lange Unterbrechung war eine Sanierung der Mohrenstraße, nach der das Rennen nicht mehr wie gewohnt habe stattfinden können. Das erklärten die Stadtmacher Coburg im Juni.

Heute seien die Rahmenbedingungen schwieriger, da es die damaligen Vereine und Organisatoren nicht mehr gebe und weniger Ehrenamtliche zur Verfügung stünden. Die diesjährige Ausgabe war das Vorprogramm zum Sonntagsspektakel und auch nur für Kinder, um das Interesse abzuwarten und es als kleines Format auszuprobieren.

Um 9 Uhr ging es für die Teilnehmenden mit einer Startgebühr von 15 Euro los und eine Masse an Menschen versammelte sich bei schönem Spätsommerwetter an der Rennstrecke, um die teilweise aufwendig und liebevoll gebauten Gefährte und ihre Fahrerinnen und Fahrer anzufeuern. Weitere Nachrichten aus Coburg findest du in unserem Lokalressort.