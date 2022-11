Am Dienstag (22. November 2022) veröffentlichte die Polizeiinspektion Coburg einen Zeugenaufruf zu einem Diebstahl, der sich in Coburg in der Zeit von Samstag (19. November 2022) 18.00 Uhr bis Montag (21. November 2022) 8.00 Uhr abgespielt hat.

In diesem Zeitraum bockten Unbekannte einen Volkswagen auf dem Firmengelände einer Autovermietung in der Bamberger Straße auf. Danach entfernten sie die Räder des Wagens und stellten ihn auf Backsteinen wieder ab. Den Reifendieben gelang es, mit ihrer Beute unerkannt von dem Gelände zu entkommen.

Diebe entwenden Reifen im Wert von 1200 Euro

Den Wert der gestohlenen Reifen schätzt die Polizei auf circa 1200 Euro. Die Beamten bitten Zeugen, die im Zeitraum der Tat etwas Verdächtiges auf dem Gelände der Autovermietung in der Bamberger Straße wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.

Vorschaubild: © Mylene2401/ pixabay.com