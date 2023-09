Wie die Stadt Coburg in folgender Pressemitteilung berichtet, hat Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) gemeinsam mit Familienhund „Leti“ am Mittwoch eine Hundewiese in Bertelsdorf eröffnet:

„Es gab den Wunsch vieler Bürger der Stadt auf eine Wiese, wo ihre Hunde frei herumlaufen können“, erklärte der OB. „Dabei hatte sich gut ergeben, dass der Coburger Hundeclub einen Teil seines Areals an die Stadt zurückgeben wollte. Das Gelände ist ideal, verfügt über genügend Parkplätze und hat keine direkten Anwohner. So wird auch niemand gestört, wenn die Hunde bellen.“

Die eingezäunte Wiese an der Esbacher Straße mit gut 1600 Quadratmetern ist täglich von 7 bis 21 Uhr bzw. bis Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Sie verfügt über zwei Bänke sowie einen Eimer für Hundekotbeutel. Die Stadtverwaltung bittet alle Hundebesitzer, die Hinterlassenschaften ihrer Hunde im und vor dem Gelände zu entfernen.

„Dies ist ein Testlauf, wie die Wiese angenommen wird“, sagte Sauerteig. „Wenn der Test positiv verläuft, suchen wir gern eine zweite Fläche in der Stadt.“ Dies sei jedoch nicht einfach, da viele Flächen in zentraler Lage entweder kaum Parkplätze hätten oder Anwohner, die wegen möglicher Lärmbelästigung ungern eine Hundewiese in ihrer Nähe haben.