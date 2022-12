Am Montag (12. Dezember 2022) wurde der Polizeiinspektion Coburg ein Zwischenfall gemeldet, in den zwei Busse verwickelt waren und bei dem sich ein Fahrgast verletzte. Laut des Polizeiberichts fuhr gegen 16.15 Uhr am Montag in Coburg ein Linienbus von der Haltestelle Mohrenbrücke in Richtung Zentraler Busbahnhof, als er plötzlich an der Kreuzung Bahnhofstraße abrupt abbremsen musste.

Die Ursache für sein plötzliches Abbremsen war ein von rechts kommender Doppeldeckerbus, der zum gleichen Zeitpunkt in die Straße einbog, obwohl der Fahrer des Linienbusses durch das grüne Ampelsignal auf seiner Seite vorfahrtsberechtigt war.

Durch beinahe Zusammenstoß stürzt ein Fahrgast und verletzt sich

Einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge konnte der Fahrer des Linienbusses durch seine Bremsung zum Glück noch verhindern. Allerdings stürzte dabei einer seiner Fahrgäste und verletzte sich leicht. Er musste durch einen Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Doppeldeckerbus entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte aber später durch die Polizei ermittelt werden. Sie hat jetzt die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.